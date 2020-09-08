Українку оштрафували за фейк про "американську смертельну вакцину" від COVID-19

На Прикарпатті суд оштрафував жінку за публікацію в Facebook неправдивої інформації про вакцину від коронавірусу.

Відповідна постанова Яремчанського міського суду опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень у вівторок, 8 вересня. Жінка визнала свою провину і повністю розкаялася.

На своїй сторінці в Facebook жінка поділилася публікацією одного з сайтів, яка називалася "Американська вакцина від COVID-19 вбила п'ятьох людей". У публікації повідомлялася фейкова інформація з посиланням на представника так званої пресслужби "народної міліції Луганської області".

"Інформація була фейковою, але викликала поширення неправдивих чуток, які могли викликати паніку серед населення", – сказано у вироку.

Жінка попросила не карати її сильно. У зв'язку з цим суд призначив їй 170 грн штрафу і зобов'язав сплатити на користь держави судовий збір в сумі 420 грн.

Українку оштрафували за репост фейку. Єдиний реєстр судових рішень

Як писав OBOZREVATEL, поліція притягла до адміністративної відповідальності мешканку Нікополя за поширення неправдивої інформації про карантин в Україні через загрозу коронавірусу.