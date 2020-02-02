Українка здобула перемогу на популярному в світі фестивалі кіно "Санденс"

Українська кінорежисерка Ірина Цілик отримала приз відомого американського фестивалю незалежного кіно "Санденс".

Нагородою за найкращу режисеру відзначили її документальний фільм "Земля блакитна, як апельсин", йдеться на сайті фестивалю.

"Для кінорежисера, що практикує елегантне почуття стриманості", - так прокоментував нагороду член журі Ерік Хайнс.

У свою чергу, Ірина Цілик заявила, що премія дуже важлива для України, яка перебуває в стані війни. За словами режисера, вона щаслива заявити в своєму фільмі: "Кохайтеся, займайтеся мистецтвом, а не війною".

Ірина Цілик facebook.com/oksana.zabuzhko

Фільм Ірини Цілик розповідає про багатодітну родину, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де бойові дії тривають вже шостий рік. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, Ганна та її четверо дітей знімають разом аматорський фільм про своє життя в досить сюрреалістичних обставинах.

Українська режисерка поділилася в Facebook емоціями від перемоги.

"Я танцювала так, що не одразу знайшла свої туфлі і сумку з паспортом (жартую - легко знайшла), мене обіймали десятки або навіть сотні знайомих і незнайомих людей зі словами "Congratulations! I hoped you win!", я читала ваші добрі слова в фейсбуці і безкінечно усміхалася... Дякую, я відчуваю вашу любов і вашу підтримку!" - написала Цілик.

Відома українська письменниця Оксана Забужко емоційно привітала Ірину Цілик с тріумфом.

"Сиджу й реву од щастя, аж сльози по щоках, - так, ніби ми вже війну виграли... Але битву - безумовно, і немаленьку! Ірина Цілик виграла Санденс!!!!! Взагалі-то, навіть потрапити туди, на чи не найпрестижніший у світі фестиваль незалежного кіно (гугліть, хто не в темі), із своєю першою документальною повнометражкою, - це вже круто до неймовірности й привід тішитися за українське кіно (ніколи ще нас там не стояло, це взагалі презентація Попелюшки на балу!), - а отримати Directing Award, та ще й за фільм про нинішню війну (знятий у Красногорівці, про родину, що живе під обстрілами), - то вже щось геть із розряду чарівних казок!!!" - написала Забужко в своєму Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фільм українського режисера Дмитра Томашпольського "Сторонній" отримав п'ять нагород на Міжнародному кінофестивалі фантастики, хорроров і фентезі в колумбійській Боготі.

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