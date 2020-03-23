Українка Анастасія Вишневська, яка потрапила в лікарню з підозрою на коронавірус, розповіла про неготовність вітчизняної медицини до пандемії.

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Про всі проблеми, з якими жінці довелося зіткнутися, вона написала на особистій сторінці в Facebook, похваливши медиків, яким доводиться працювати у важких умовах.

"18 березня я відчула слабкість, ломоту в тілі та нечастий сухий кашель. Зранку у мене вже була температура 39, тіло нібито перекручували на м'ясорубці, кашель посилювався і ставав нав'язливим", – згадує Вишневська.

Помітивши ці симптоми, вона одразу ж подзвонила на 103, але там їй порадили зв'язатися з сімейним лікарем. Після цього жінка подзвонила в місцеву амбулаторію, але там їй тільки порадили пити парацетамол, їсти лимон і не виходити з дому.

"Я запитала, де я можу зробити тест, відповідь була: "Ніде. Стане важко дихати, викликайте швидку". Що я і зробила через п'ять днів, тому що знепритомніла. До цього я дзвонила на всілякі гарячі лінії та телефони МОЗ, де мене завуальовано посилали. Все, що їх цікавило, це був він у мене контакт з громадянами, які прибули з-за кордону, і нескінченні згадки про самоізоляцію", – розповідає українка.

Через ситуацію, що склалася, жінка була змушена сама призначати собі ліки, а їх пошуками по Києву займався її чоловік.

Лікарня в Білій Церкві Facebook Анастасії Вишневської

"Далі ніч суботи, мене вирубило, температура всі п'ять днів близько 39. Чоловік викликає швидку, мене везуть до Білої Церкви, Карле!!! Мені до Києва ближче, ніж деяким киянам, але я їду півтори години в холодній машині, з абсолютно не готовим до мого виклику персоналом, який від мене сахається. Вони потім розповіли, що у них три костюми на всіх і два вони вже використали. Масок немає теж, тому одягайте свою, якщо у вас є", – пише Вишневська про подальший перебіг своєї хвороби.

Разом з тим вона оцінила самовіддану роботу українських медиків, незважаючи на те, що умови цьому абсолютно не сприяють.

"Це люди, які гідні найбільших зарплат. Реально камікадзе, які ризикують життям кожен день на голому ентузіазмі. Вони вже нервово, фізично і морально виснажені, а це тільки початок. Вони – єдині, хто в цій ситуації роблять свою роботу. Втомилися, злі, але роблять. Бурчать медсестри, санітарочки, але продовжують робити свою роботу. Те, що коїться у наших лікарнях, – це всеосяжний несамовитий мегап*здець!!! Немає ні х*ра!!! Від слова зовсім. Мені парацетамол медсестра стріляла у інших пацієнтів. І це в спеціалізованому відділенні, куди звозять всю Київську область!" – похвалила медиків хвора жінка.

Разом з тим, вона поскаржилася на відсутність алгоритму дій в спеціалізованій лікарні та на умови, в яких пацієнтам проводили рентген.

"П'ятеро людей з підозрою на коронавірус, не підтверджені, йдуть разом по вулиці, в палатних капцях у кабінет рентгена загального відділення, потім всі разом роздягаються і по черзі притуляються до однієї і тієї ж поверхні", – обурилася Вишневська.

Окрему увагу в своєму пості вона приділила харчуванню людей в лікарні. За словами пацієнтки, людей годують водою, в якій плаває картопля, воду не дають і забороняють приносити передачі через те, що лікарня нібито оточена.

Лікарня в Білій Церкві Facebook Анастасії Вишневської

"Мій хоробрий герой прорвав оточення і приволік мені їжі та води, і довго сміявся з оточення. Кілька поліцейських стоїть на узбіччі й намагаються навіть поглядом не зустрічатись ні з ким, хто проходить в лікарню", – розповіла Вишневська.

Підсумовуючи, вона звернулася до влади України з криком душі й закликала привести українську медицину до належного стану.

"Наш уряд, люди, котрі потрапили у владу шляхом збігу обставин і нашої безмежної дурості, коли закінчиться це місиво, якщо вони виживуть, напевно, зрозуміють, що скільки б ти не крав, може настати такий день, коли всі твої гроші будуть до д*пи. Вони думають, що їх не зачепить, помиляються. Видимість роботи, яку вони створюють, зіграє і з ними злий жарт. У мене більше немає бажання жартувати на цю тему. Все дуже серйозно. По можливості залишайтеся вдома, це важливо. Бережіть один одного. Перший тест на COVID-19 негативний", – резюмувала пацієнтка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медсестра Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району Ніна Козловська також жорстко звернулася до влади України. Вона закликала вирішити проблему з нестачею захисних костюмів для медиків, які обстежують людей з підозрою на коронавірус.

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