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8 квітня • оновлено в 22:05
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/ Суспільство

Українка з Італії присоромила земляків за ігнор карантину

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В Італії за найменше порушення правил карантину у зв'язку з поширенням коронавірусу, громадян можуть оштрафувати на 400 євро. Але вони свідомо дотримуються рекомендацій і не критикують владу за "посилення" обмежувальних заходів.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала українська журналістка Ольга Пирогова, яка проживає в цій країні. Вона трохи присоромила співгромадян за те, що вони ігнорують такий же карантин в Україні.

"Мені так цікаво спостерігати за стражданнями українців, які не хочуть миритися з новими умовами карантину. Спостерігати з маленького містечка на півночі Італії, де смертність у березні 2020-го зросла в 4 рази. Тут навіть дитина знає, що треба сидіти вдома", – підкреслила Пирогова.

"За відхилення від курсу – штраф 400 євро": українка з Італії присоромила земляків за ігнор карантину

За словами українки, 6 квітня вона вдруге, починаючи з 9 березня, вийшла за межі кондомініуму, щоб поїхати в супермаркет.

"Це, звичайно, непередаване відчуття свободи покататися на велосипеді... Чергу з людей на відстані метра одне від одного я вам не фоткала, бо якось стрьомно тут знімати рукавички в громадському місці", – зізналася вона.

Журналістка зазначила, що через декілька кварталів від магазину розташована лікарня, де розміщують хворих на COVID-19. Там уже давно не вистачає місць, тому поряд на парковці розбили наметове містечко з додатковими ліжками для пацієнтів.

Водночас Пирогова говорить, що в Італії, як віднедавна й в Україні, вийти на вулицю в можна тільки в масці і рукавичках, а з собою потрібно мати документ і автосертифікат про те, що ти прямуєш за покупками, в аптеку або на роботу "з пункту А до пункту Б".

Графік захворюваності на коронавірус і смертності від нього в Італії

Графік захворюваності на коронавірус і смертності від нього в Італії

"Будь-яке відхилення від курсу – штраф 400 євро. Але кожен свідомий італієць розуміє, для чого він зараз сидить вдома – щоб уберегти своїх близьких, людей похилого віку, медиків. І щоб скоріше вийти з цієї складної ситуації", – додала вона.

Українка також закликала співгромадян залишатися сильними. А якщо, сидячи на карантині, захочеться провітриться, то порадила зробити це з користю – наприклад, подбати про стареньких самотніх сусідів, яким краще зараз взагалі не виходити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в храмах Житомира 7 квітня зібралося безліч парафіян, які свідомо ігнорують заборону на масові заходи під час карантину через коронавірус.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Італія
Тег
карантин
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
и еще одна любительница Нэнькы из-за бугра
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3
1
Zhelekhovskyj Oleksandr
Zhelekhovskyj Oleksandr
У "бідній" Італії аж 400 євро, а в "багатій" Україні всього 17 000. Відчули різницю й справедливість?!
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Выходить нельзя, но помочь стареньким соседям нужно. Еще про собачку не сказали. Но нам с этим тяжело. всех собак за коммуналку сдали.
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