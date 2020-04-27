Після трагедії на Чорнобильській АЕС у 1986 році комуністичне керівництво змушувало "партійців" брехати людям про справжні причини їхнього переселення із зони ураження радіацією, а також виконувати нелюдські накази, фактично відбираючи життя у ще ненароджених немовлят.

Таким зізнанням поділилася українка, яка на той момент була молодою секретаркою райкому комсомолу. Її зворушливу історію на своїй сторінці у Facebook переповіла професорка Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Алла Бойко.

"Беріть лише документи та гроші, через три дні повернетеся", – мусила я говорити людям. Сама ж знала, що їдуть вони зі своїх домівок назавжди… Як плакали жінки, Боже, як плакали! А як ті корови недоєні кричали в хлівах!.. Наказували людям усе кидати та їхати не знаєш куди. Скільки тих автобусів ми відправили…" – розповіла очевидиця трагедії.

За її словами, жінки і діти їхали в автобусах і вантажівках, а чоловіки йшли пішки з рюкзаками за плечима. Ніхто навіть не збирався пояснювати людям правду. Як відомо, їх лише вивозили в санаторії, кидали буквально напризволяще. Тоді як самі "партійні шишки" миттєво втекли у Москву, Ленінград чи навіть у Крим – подалі від радіації.

"Я фізик за освітою, розуміла, що коїться. За три дні в зоні у мене з обличчя і рук шкіра злазити почала. А всього я там провела 49 днів… Вони ж від людей загрозу приховували. Це зараз ми знаємо про пандемію. Вдома сидимо, маски носимо. А тоді? Якби вони пояснили людям, як уберегтися, може, й жертв стільки не було, живі б були сотні, а то й тисячі", – обурюється жінка.

Вона також назвала злочинцями тих, хто змусив людей виходити на парад 1 травня. А ще пригадала зізнання своєї подруги – лікарки-гінеколога, якій тоді, за наказом партії доводилося "день і ніч робити аборти жінкам".

"І на другому місяці, і на восьмому. Жінки плачуть, ридають, не хочуть. Лікарі мусили вбивати тих діточок. Наказ із самого ЦК… А ті, хто годував грудями? Не можна материнське молоко. Отруєне нібито. Немовлята плачуть голодні, а мами ті сидять над ними, всі очі сльози з’їли", – зізнається свідок тих подій.

Українка додала, що майже всі молоді чоловіки 25-35 років, із якими вона тоді була в зоні ураження, померли. Зокрема ті, кого спрямували в Москву. А з тих, котрим надавали допомогу в київських лікарнях, деякі й одужували чи, принаймні, залишилися живими.

"Хлопці-ліквідатори так і казали: "Не везіть у Москву, залишайте в Києві. У мене діти, мама…" – підсумувала жінка.

Тоді як її подруга звернулася з проханням до українців теж записувати спогади тих "чорнобильців" і "переселенців", які живі та можуть розповісти про те, що коїлося у квітні-травні 1986 року.

"Мають люди знати і таку правду", – наголосила Бойко.

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