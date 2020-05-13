Українка вмирала протягом 43 днів після пологів, а тіло дитини зникло: моторошний випадок у пологовому будинку під Запоріжжям

В Енергодарі Запорізької області Олена Наумічева померла після важких пологів. Жінка потрапила до лікарні на 8-му місяці з проблемною вагітністю та передчасними пологами, але медики не змогли врятувати життя дитині, а породілля померла через 43 доби.

Водночас сім'я не може поховати малюка, оскільки тіло зникло з моргу, йдеться в сюжеті ТСН.

Сестра покійної Наталя розповіла, що після пологів жінку з важкими травмами та сепсисом помістили до реанімації. Рідні просили доставити Олену в обласну лікарню в Запоріжжі, але їм відмовили.

Олена Наумічева Скриншот

"Лікарі говорили: "Не хвилюйтеся, все добре, завтра ваша донька встане, принесете їй супчик". Вони сиділи й пили каву", – згадувала вона.

Чоловік померлої Святослав Наумічев повідомив, що після пологів у дружини виявили серйозні проблеми зі здоров'ям, її під'єднали до апарату ШВЛ. Опісля жінку все ж перевезли до обласної лікарні.

Сестра покійної Наталя Скриншот

У Запоріжжі Наумічевій зробили кілька важких операцій, але їй тільки гіршало: втратила зір і залишилася фактично без нирок. На 43-й день у лікарні вона померла. Тільки після смерті рідні дізналися, що тіло новонародженого зникло з моргу.

Відомо, що тіло немовляти возили на розтин до Запоріжжя. Потім патологоанатоми віддали його під розписку медикам Енергодара, але до лікарняного моргу воно не доїхало.

Святослав Наумічев Скриншот

"Щодо дитини нам дали тільки корінець, без основної довідки. Куди поділася головна довідка, ніхто не знає", – сказала сестра покійної.

У лікарні відмовилися коментувати інцидент. Про проблеми в медустанові повідомив лікар, який там працював. За його словами, в пологовому будинку катастрофічна ситуація.

"У пологовому будинку два лікарі. Вони не здатні надати необхідну невідкладну акушерську допомогу. У закладі немає операційної сестри... Хто прибуває з кровотечею, треба швидко прооперувати, але це неможливо", – розповів акушер-гінеколог Микола Маєвський.

Микола Маєвський Скриншот

У поліції почали розслідування щодо медичної недбалості та наруги над тілом. Але повноцінно працювати слідчі поки не можуть, тому що спершу свої висновки має зробити спеціальна комісія обласного департаменту охорони здоров'я, яка через карантин ще не починала роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, що пологи в Україні не можуть бути повністю безкоштовними.

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