Українка нагадала факти про "велич" СРСР, які комуністи "запозичили" в США

За індустріалізації в Радянському Союзі американці збудували в ньому, хоч і завдяки робочій силі його ж громадян, сотні заводів і фабрик. А ось те, як радянська влада вміла "допомагати" іншим і власним громадянам, вона продемонструвала наприкінці Другої світової війни.

Декілька фактів про "міць і велич" комуністичної держави того часу описала на Facebook-сторінці користувачка Валентина Коваленко. Пост вона проілюструвала фотографією американського будівельника гідроспоруд Г'ю Купера, який позує на фоні греблі ДніпроГЕСу.

"Купер був головним консультантом Дніпробуду. А ДніпроГЕС побудувала американська фірма Cooper Engineering Company (і німецька компанія Siemens). Усього за 10 років (1930-1940) американці створили в СРСР хімічну, авіаційну, електротехнічну, нафтову, гірничодобувну, вугільну, металургійну та іншу промисловість, найбільші в Європі заводи для виробництва автомобілів, тракторів, авіаційних двигунів та іншої продукції", – нагадала жінка.

Вона зазначила, що, наприклад, знаменитий Сталінградський тракторний завод було цілком побудовано в США, демонтовано, перевезено на 100 суднах – і зібрано вже в СРСР. Горьківський автозавод (ГАЗ) теж фактично створила американська компанія "Форд". І АЗЛК (Автоскладальний завод імені КІМ, "Москвич") теж звели в Союзі за проєктом зазначеної західної фірми. А знаменита Магнітка (Магнітогорський металургійний комбінат) – це точна копія такого ж комбінату в місті Гері штату Індіана (США).

Американський будівельник Г'ю Купер на фоні ДніпроГЕСу Facebook Valentyna Kovalenko

Авторка посту наголосила, що за 10 років американці побудували в СРСР до 1500 заводів і фабрик. А в 1945-му радянські війська продовжили "курс", запозичений в американців, щоправда, з точністю до навпаки. Зокрема, у ті часи в населення радянської зони окупації Німеччини офіційно конфіскували 60 тис. роялів, 460 тис. радіоприймачів, 190 тис. килимів, 940 тис. предметів меблів, 265 тис. настінних і настільних годинників.

"Усе це було розподілено між радянськими номенклатурними чинами і старшими офіцерами. У документах трофейного відомства значаться також 1,2 млн чоловічих і жіночих пальто, 1 млн головних уборів і 186 вагонів вина. Вивозили все, що можна рухати. За правилами репарації вивозу підлягали військові матеріали й обладнання", – зауважила Коваленко.

Її пост, хоч і щодо загальновідомих багатьом фактів про СРСР, набрав сотні обурених лайків і понад дві тисячі репостів.

"Мародери", "Дякую за корисну інформацію. Це гірка правда. Коли німці приїздять на наші заводи, вони просто жахаються, наскільки у нас старе обладнання та умови для робітників", "Чим СРСР оплачував за ці роботи?", "Мабуть, золотом відібраним НКВСниками у громадян і зерном, відібраним у селян", "А ще – життям "будівничих комунізму", сотень тисяч невідомих в'язнів", – прокоментували підписники.

Скриншот посту Facebook Valentyna Kovalenko

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі поділилися історичними знімками порожніх прилавків і черг за продуктами, що стали наслідком товарного дефіциту в СРСР.