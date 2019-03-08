Українка відсудила дитину у російського бізнесмена: історія гучного скандалу

Російський суд зобов'язав бізнесмена з Ростова-на-Дону Олександра Шевченка віддати трирічну дочку матері Катерині Настрозі в Україні.

Як передає "Комсомольская правда", пара познайомилася ще в студентські роки в Одесі, і всупереч матері дівчини незабаром втекли до Росії, отримавши там громадянство в 2015 році. Через місяць у пари народилася дочка Аріна.

Весь цей час Катерина не підтримувала стосунків з матір'ю нібито через її позицію щодо агресії Росії на Донбасі і анексії Криму. Але, за словами чоловіка, після народження дитини вони відновили контакти.

Анна Захарченко, мама Катерини

"Через деякий час я помітив, що Катя почала з нею потроху спілкуватися - все частіше і більше, листувалися в вотсапі, по телефону розмовляли, а на початку літа 2016-го вона з донькою поїхала в Одеську область, в Чорноморськ: сказала, що хоче Арішку показати своїй матері, я не став заперечувати", — розповів Олександр.

Потім, за його словами, він став рідше спілкуватися з дружиною і з часом спілкування припинилося повністю. При цьому він звинуватив Катерину в "різких заявах про окупацію і військове втручання" РФ в Україну.

Восени 2017 го Катерина подала на розлучення в український суд. Однак Олександр поїхав в Україну, відібрав дочку і відвіз її назад в Росію. Потім Катерина подала до Первомайського суду Ростова-на-Дону про повернення їй дитини, але програла його. Але після подачі апеляції в Ростовський обласний суд жінці вдалося повернути дочку.

"Загалом, Аріну у мене забрали. І відвезли", — додав Олександр. Сама Катерина пізніше відмовилася спілкуватися з пропагандистами з цього приводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Україна здобула гучну перемогу над Росією в суді по окупованому Криму.

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