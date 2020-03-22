Кількість заражених коронавірусом в Німеччині перевалила за 20 тисяч, і майже досягла 800 в місті Гамбурзі. Саме там застрягли українці Ксенія і Олег - повернутися додому вони намагаються через консульство.

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Тим часом Ксенія розповіла OBOZREVATEL, чим живе Гамбург під час карантину.

У Гамбурзі вони застрягли через те, що Польща закрила кордон раніше, ніж Україна. Справа в тому, що квитки на зворотний рейс Ксенія і Олег купили вже давно - на 16 березня, а летіти треба було з пересадкою у Варшаві. Через це і виникли проблеми. Вранці, в день передбачуваного вильоту вони отримали повідомлення про те, що рейси скасовують.

"Альтернатив не було, новий квиток обійшовся б 1000 євро. У нас була можливість залишитися в Гамбурзі до відкриття українського кордону, але зараз, так як в Німеччині карантин оголошений до 16-го квітня і ситуація не зрозуміло як повернеться, ми вирішили звернутися в консульство ", - розповіла Ксенія.

Коронавірус в Німеччині DW

Говорячи про сам карантин, дівчина зазначає, що дитячі садки і школи закриті вже більше тижня. З 16 березня закрили також все, крім аптек і супермаркетів - в тому числі і тату-салони, де працював Олег. Громадський транспорт став ходити рідше, а квиток можна купити тільки через спеціальний автомат або додаток - безпосередньо у водія ніяк.

Антисептики в аптеках закінчилися вже як два тижні, а ось з масками простіше - в Гамбурзі люди вважають за краще носити рукавички, ніж маски. У деяких супермаркетах постійно залишають порожні полиці з туалетним папером, макаронами і соусами, тим не менш, їх швидко поповнюють. Також активно розбирають свіжі овочі та фрукти.

Порожні полиці в супермаркеті Гамбурга

Порожні полиці в супермаркеті Гамбурга

Зараз Ксенія з Олегом чекають рішення від посольства і сподіваються на швидке повернення додому.

"Спочатку не особливо хвилювалися, плюс у мене віддалена робота, особливо карантин погоди не робив, а Олег татуював, поки сьогодні не сказали, що і салони закривають. Ось сьогодні ввечері вже якось турбуюся про це всім", - поділилася дівчина.

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