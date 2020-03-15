Українка розповіла про жах, пережитий у "пастці" на кордоні з Польщею

Через перекриття Польщею державного кордону з Україною, багато наших співвітчизників не змогли вчасно повернутися додому і пережили справжній стрес.

Пост "злості і розчарування" опублікувала на своїй сторінці у Facebook Лілія Іванова. За її словами, про те, що її рейс із Варшави до Києва скасували, компанія Ryanair навіть не спромоглася попередити.

"Хлопці з українськими паспортами, з якими я познайомилася в літаку на Варшаву, планували пробути в місті до понеділка, але цього ж вечора, під час заселення, їм сказали, що зможуть дозволити тільки переночувати і потім готель не братиме постояльців", – написала вона.

Українці застрягли на польсько-українському кордоні

Іванова додала, що у всіх ЗМІ були рекомендації про те, як українцям повернутися на батьківщину, а також зв'язатися з посольством. В останньому їй порадили приїхати до пункту пропуску і ловити якогось попутника, який погодитися відвезти до кордону, а там вже добиратися самій.

"Спасибі хлопцям, не дали мені впасти від стресу і думати, що робити далі вранці. Зірвалися на ту станцію вже вночі й почали мені дзвонити з приголомшливими пропозиціями від, як завжди, народу, який не розгубився, навмисного збагатитися на дикій ситуації. Ділки, наші ж співвітчизники, хотіли з кожного з нас по 100 з гаком євро тільки за те, щоб довезти до кордону", – обурилася українка.

Українці застрягли на польсько-українському кордоні

Вона підкреслила, що знайомі знайшли білоруса, який погодився довезти їх до кордону за 50 євро з кожного. Водночас він ще й до ранку "метався" з ними по кордону, благаючи хоч кого-то взяти їх і вивезти.

"І тут найцікавіше. Ми, українці, страшно любимо пишатися взаємодопомогою. А держава, нагадую, кричить із усіх кутів про допомогу бажаючим повернутися. Вночі на кордоні, на вулиці було мінус 7 градусів і сніг! Автобуси, ділки привозили людей за скажені гроші до кордону і кидали їх там. Працювали поодинокі пропускні пункти і ті автомобільні. Пішки йти людям не дозволяється. Наша країна не вислала назустріч транспорт. Українці, які їдуть у порожніх авто, не брали замерзаючих людей", – описала ситуацію Іванова.

Українці застрягли на польсько-українському кордоні

І хоча їй зі знайомими, завдяки парі одеситів на авто, вдалося приїхати до Києва, від цього не стало радісно. Адже, зазначила вона, люди, які простояли по 10 і більше годин на морозі, так і залишилися благати далі...

"Для злостивців: мовляв, а нічого було вішатися по закордонах в такий період, скажу. Я могла спокійно залишитися в Парижі, насолодившись їм сповна, і легко повернутися 16-го додому, без усіляких негараздів і диких витрат. Мій рейс із Парижа на завтра не скасований. Але піддалася загальній паніці, що потрібно повернутися за 48 годин, обов'язкова обсервация і т. д. Тому що уряд чітко не роз'яснив, що до чого, скільки є часу у людей. Точніше роз'яснив, але не одразу", – підсумувала свою розповідь українка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Декілька тисяч українців 15 березня не змогли перейти польсько-український кордон через те, що Польща закрила пропускні пункти на карантин.

Українці влаштували страйк на кордоні з Польщею через перекриття пішого проходу у зв'язку з карантинними заходами через пандемію коронавірусу

Українських туристів, які відпочивали в двох готелях Reef Oasis Beach Resort 5* і Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* на курортах Шарм-ель-Шейх і Хургада (Єгипет) із підозрою на коронавірус відправили на карантин.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram