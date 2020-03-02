Тетяна Гончарова, яка провела в полоні у "ДНР" три з половиною роки, розповіла про нелюдські умови в колонії – відсутності води і туалеті на вулиці.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо свобода". За її словами, для неї виявилося шоком, що в XXI столітті в колонії немає води.

"Її дають кілька годин в день: холодна вода набирається в усі ємності, в які її тільки можна набрати. А на миття видається два літри теплої води. Ну, і можеш літр-півтора розбавити і прополоскати якісь речі, які ти пратимеш у тій самій воді, у якій помився. Для мене це був шок. Зручності у дворі, туалет на вулиці. У будівлі, де живуть засуджені, є туалет, але їм дозволяють користуватися тільки ввечері, тобто після вечері і до ранку. Решту часу він повинен стояти чистий, тому що, якщо буде перевірка, все повинно бути чисто і красиво. А в мороз, взимку – йдіть на вулицю", – розповіла Гончарова.

Тетяна Гончарова "Радіо свобода"

Вона додала, що поселили її в так званий загальний загін. Там, за її словами, були й люди з наркотичними залежностями, і хворі на туберкульоз, сифіліс та СНІД. Гончарова розповіла, що більшість з них війну в Україні бачили тільки по телевізору, а канали у колонії, як відомо, тільки російські.

"Уявлення про конфлікт більшість мала лише таке, яке подають по російському телебаченню. Природно, в колонії до мене були налаштовані всі дуже добре – в лапках. До того ж одна із засуджених дівчаток підсаджувалася до інших і налаштовувала проти мене. Починала розповідати, що "ось, через неї обстрілюють наші будинки, вмирають діти". І через тиждень після того, як я вийшла з карантину, стався конфлікт – вона мене вдарила, розбила мені ніс. Адміністрація абсолютно нічого їй за це не зробила. Контролер зробила вигляд, що у нас з нею була тільки словесна перепалка", – зазначила колишня полонена.

Як писав OBOZREVATEL, недавно про тортури "на підвалі" в "ЛНР" розповіла ще одна звільнена з полону українка Вікторія Вороніна. Її схопили відразу ж після того, як вона приїхала в гості до родичів.

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