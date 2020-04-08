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8 квітня • оновлено в 22:05
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Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань

3.2т
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Українка Анастасія Зінченко показала в мережі, як зворушливо відкривали місто Ухань (провінція Хубей в Китаї) після суворого карантину, введеного у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

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Відповідні фото і відео дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram. Зінченко залишалася в Китаї під час спалаху там COVID-19 через свого собаку (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань

Скріншот

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань

Скріншот

На кадрах видно, як на хмарочосах з'явилася яскрава ілюмінація. А ось на одній з площ зібралося чимало людей, який рахували секунди до 8 квітня, дня, коли місто і відкрили. Після того як настала ця дата, вони пустили в небо повітряні кульки. Також китайці голосно скандували "Ухань, давай" на своїй мові.

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань

Скріншот

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фото міста Ухань в провінції Хубей в Китаї, який 8 квітня відкрили після суворого карантину, введеного у зв'язку з поширенням звідти коронавірусу.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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