Українка Анастасія Зінченко показала в мережі, як зворушливо відкривали місто Ухань (провінція Хубей в Китаї) після суворого карантину, введеного у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19.

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Відповідні фото і відео дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram. Зінченко залишалася в Китаї під час спалаху там COVID-19 через свого собаку (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань Скріншот

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань Скріншот

На кадрах видно, як на хмарочосах з'явилася яскрава ілюмінація. А ось на одній з площ зібралося чимало людей, який рахували секунди до 8 квітня, дня, коли місто і відкрили. Після того як настала ця дата, вони пустили в небо повітряні кульки. Також китайці голосно скандували "Ухань, давай" на своїй мові.

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань Скріншот

Українка показала, як зворушливо відкривали Ухань Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фото міста Ухань в провінції Хубей в Китаї, який 8 квітня відкрили після суворого карантину, введеного у зв'язку з поширенням звідти коронавірусу.

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