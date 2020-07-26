Україні загрожують два небезпечних віруси: лікар закликав прищеплюватися

Україні загрожує епідемія кору і дифтерії, яка може бути небезпечна не тільки для дітей, а й для дорослого населення.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. "За малого охоплення вакцинації вірус досить активно циркулює. При цьому починають страждати дорослі, які випали з вакцинації", – попередив він.

Медик пояснив, що вірус кору має "стовідсоткову заражаемість", і тільки наявність імунітету у 90-95% населення може запобігти епідемії.

Він підкреслив, що від кору повинні прищеплюватися не лише діти, а й дорослі, які в дитячому віці "вислизнули" від щеплення. "Чим старше, тим важче перебіг хвороби. Кір, як і будь-який вірус, небезпечний ще і тим, що викликає вірусну пневмонію", – попередив він.

Медик додав: якщо дорослий не пам'ятає, чи робили йому в дитинстві щеплення від кору, його необхідно зробити в найближчий час.

Бережнов додав, що через недостатній обсяг вакцинації Україні може загрожувати і епідемія дифтерії – захворювання, яке у важких випадках може призводити до смерті. Він порекомендував прищеплювати не тільки дітей, а й дорослих. За його словами, дорослим необхідно вакцинуватися від дифтерії раз на 10 років.

Повну версію інтерв'ю з Сергієм Бережновим читайте на OBOZREVATEL в суботу, 25 липня.

Як писав OBOZREVATEL, Центр громадського здоров'я України заявив, що в недалекому майбутньому країна може зіткнутися зі спалахом кору. Причина – недостатній обсяг вакцинації.