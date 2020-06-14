Частині України загрожує серйозний дефіцит води: які регіони в небезпеці

Через безсніжну зиму деяким регіонам України, серед яких Донбас, Криворіжжя і південна частина, загрожує нестача води.

У цих областях зосереджені найбільші споживачі води й активно займаються сільським господарством, розповів "Сегодня" в.о. голови Державного агентства водних ресурсів України Михайло Хорєв.

У матеріалі наголошується, що в цьому році в Україні спостерігається найнижчий за 100 років рівень води в річках. Зазвичай у березні і на початку квітня річки наповнюються водою після танення снігу, проте весняного розливу не було через низький рівень опадів взимку.

"Доступні для широкого використання водні ресурси формуються в основному в басейнах Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, Південного і Західного Бугу, Дунаю, а також малих річок Приазов'я та Причорномор'я. Водночас, найменш забезпечені водними ресурсами Донбас, Криворіжжя і південь України, де зосереджені найбільші споживачі води", – розповів Хорєв.

Наталя Закорчевна, глава кафедри водних ресурсів Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, зазначила, що на ситуацію звернули увагу через незвичну зиму.

"Чому говорити про це почали лише на початку цього року? Тому що в нас не було снігу. І це називається гідрологічна посуха. Раніше ми як жили: випадав сніг, потім він танув, поповнював запаси води в річках, підземні води. Зараз ми опинилися без снігу, який був вкрай необхідний, щоб навесні сформувалося якесь повноводдя. Вперше за 140 років в Україні була така зима", – пояснила Закорчевна.

Вона додала, що ситуація ще не катастрофічна, але вже необхідно вживати заходів.

Директор КП "Житомирводоканал" Андрій Нікітін також зазначив, Україна займає 125 місце серед всіх країн світу за рівнем забезпечення водою. У країни малий запас води порівняно з європейськими країнами: менше 1 тисячі кубічних метрів на особу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аномально тепла та безсніжна зима, відсутність дощів навесні привели до того, що запаси води на Кримському півострові катастрофічно знизилися: десь не вистачає 30%, а десь – навіть двох третин.