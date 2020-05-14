Україні загрожує дефіцит води: в РНБО забили на сполох

Оскільки останні п’ять років були маловодними, в Україні існує імовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження.

Про це, посилаючись на дані Державного агентства водних ресурсів України, заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляється на сайті структури.

У зв'язку із цим він наголосив, що ймовірність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання.

Окрім іншого, Данілов звернув увагу й на важливість здійснення повної інвентаризації джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин з метою залучення їх до систем водопостачання.

Дефіцит в Україні seo-marketing.com.ua

До того ж на спеціальному засіданні РНБО було порушено питання необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою. Також обговорювалося розроблення водної стратегії України.

"За підсумками наради ухвалене протокольне рішення з рекомендаціями урядові України щодо забезпечення водної безпеки держави 2020 року", – сказано у повідомленні.

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