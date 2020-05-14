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14 травня • оновлено в 17:24
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Україні загрожує дефіцит води: в РНБО забили на сполох

6.8т
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Оскільки останні п’ять років були маловодними, в Україні існує імовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження.

Про це, посилаючись на дані Державного агентства водних ресурсів України, заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляється на сайті структури.

У зв'язку із цим він наголосив, що ймовірність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання.

Окрім іншого, Данілов звернув увагу й на важливість здійснення повної інвентаризації джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин з метою залучення їх до систем водопостачання.

Дефіцит в Україні

Дефіцит в Україні

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До того ж на спеціальному засіданні РНБО було порушено питання необхідності залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою. Також обговорювалося розроблення водної стратегії України.

"За підсумками наради ухвалене протокольне рішення з рекомендаціями урядові України щодо забезпечення водної безпеки держави 2020 року", – сказано у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, через безсніжну зиму вперше за 100 років в Україні не було періоду весняної повені. Експерти Укргідрометцентру попередили, що через це країні загрожують посухи та погіршання якості води в річках.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Олекcій Данілов
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Чубаров, куда воду дел?
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3
0
Шнайдер Фима
Шнайдер Фима
при Порохе такой х.ни не было.
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3
0
Мятый-Липецкий Петя
Мятый-Липецкий Петя
Средства у нас есть. У нас ума не хватает., а еще Капетельман-Тимошенко,Бакай-Яйценюк .Этинзон-Кличко.
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2
0
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
Шнайдер Фима, вот и решение ! Замутить новый майдан - и все в шоколаде. Кто ж как не Шнайдеры нам помогут и подскажу ? А ещё Швондеры, Порошенки, Зеленские, Коломойские ...
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2
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
западнампаможет,весьмирснами!
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3
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