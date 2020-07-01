Україні загрожує дефіцит питної води: екологиня сказала, в якому році її доведеться імпортувати

Світу в наступні 30 років загрожує сильний дефіцит питної води, а Україна, згідно з прогнозами, до 2050 року може розпочати її імпортувати.

Про це в інтерв'ю "Апострофу", посилаючись на дані кліматологів, заявила Світлана Романко, керуюча директорка міжнародної неурядової екологічної організації 350.org у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу.

У неї запитали, з чим пов'язане масове зникнення води в колодязях по всій Україні.

"Це наслідки зміни клімату. Питної води стає менше у всьому світі", – пояснила Романко.

Вона зазначила, що показник водяного стресу в Україні дуже низький і становить 1,0 тис. кубометрів води на особу. У Польщі він на рівні 1,6 тис. кубометрів на особу, в скандинавських країнах – три й більше тисяч кубометрів.

"Причому в тій же Польщі, коли так само почала зникати вода в колодязях, на урядовому рівні було вжито заходів: обмежили миття машин, обмежили поливи зелених насаджень і т.п. Використання артезіанської води від самого початку – під жорстким контролем, у нас воно – взагалі неконтрольоване", – сказала Романко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Світлана Романко також пояснила, чому думка про те, що головною причиною страшних повеней на Прикарпатті є варварське знищення лісів – не зовсім відповідає дійсності.