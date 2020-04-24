На сьогоднішній день в Україні заборонено виробляти вакцини, оскільки свого часу експрезидент України Леонід Кучма підписав меморандум про нерозповсюдження бактеріологічної зброї.

"Після цього в Україні заборонено виробляти власні вакцини, працювати з бактеріальними штамами, з вірусами тощо", – розповів в ефірі телеканалу ZIK Заслужений лікар України Борис Тодуров (проскролльте новину до кінця, щоб подивитися відео).

"На мій погляд, це була серйозна помилка уряду і керівництва – відмовитися від можливості виробляти власні вакцини. Україна до недавнього часу виробляла 12 вакцин, і вони були цілком успішними. Ми могли б продавати і заробляти, якби ми не відмовилися", – підкреслив медик.

Україні заборонено виробляти вакцини

Разом з тим він констатував, що за останні роки країна відмовилася практично від усіх високих технологій. "Не треба бути конспірологом чи великим розвідником, щоб розуміти, що це штучно створена ситуація. В Україні вбивають високі технології, штучно вбивають", – заявив Тодуров.

"Все, що було пов'язано з високими технологіями, з високою рентабельністю виробництва, з конкурентоспроможністю нашої країни – практично все сьогодні вбито, в тому числі і медична наука. Сільське господарство? Будь ласка, садіть картоплю, хлопці, це ваша доля. Так сьогодні нас позиціонують у світі", – зауважив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, українським вченим і медикам п'ятими в світі вдалося розробити власні імуноферментні тест-системи для визначення антитіл до нового типу коронавірусу COVID-19 в організмі людини.

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