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24 квітня • оновлено в 20:12
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Україні заборонено виробляти вакцини: Тодуров сказав, до чого тут Кучма

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На сьогоднішній день в Україні заборонено виробляти вакцини, оскільки свого часу експрезидент України Леонід Кучма підписав меморандум про нерозповсюдження бактеріологічної зброї.

"Після цього в Україні заборонено виробляти власні вакцини, працювати з бактеріальними штамами, з вірусами тощо", – розповів в ефірі телеканалу ZIK Заслужений лікар України Борис Тодуров (проскролльте новину до кінця, щоб подивитися відео).

"На мій погляд, це була серйозна помилка уряду і керівництва – відмовитися від можливості виробляти власні вакцини. Україна до недавнього часу виробляла 12 вакцин, і вони були цілком успішними. Ми могли б продавати і заробляти, якби ми не відмовилися", – підкреслив медик.

Україні заборонено виробляти вакцини

Україні заборонено виробляти вакцини

Разом з тим він констатував, що за останні роки країна відмовилася практично від усіх високих технологій. "Не треба бути конспірологом чи великим розвідником, щоб розуміти, що це штучно створена ситуація. В Україні вбивають високі технології, штучно вбивають", – заявив Тодуров.

"Все, що було пов'язано з високими технологіями, з високою рентабельністю виробництва, з конкурентоспроможністю нашої країни – практично все сьогодні вбито, в тому числі і медична наука. Сільське господарство? Будь ласка, садіть картоплю, хлопці, це ваша доля. Так сьогодні нас позиціонують у світі", – зауважив лікар.

Як писав OBOZREVATEL, українським вченим і медикам п'ятими в світі вдалося розробити власні імуноферментні тест-системи для визначення антитіл до нового типу коронавірусу COVID-19 в організмі людини.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус вакцинація
Особа
Борис Тодуров
Місце
Україна
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
это явка с повинной, поскольку он сам признал существующий коронавирус - именно боевым вирусом.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Надо же, я об этом совершенно ничего не знал. Впрочем, Зеленский, получается, тоже, поскольку совсем недавно обещал миллион тому, кто разработает вакцину.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
в планах аграрная супердержава,за це стояв майдан!
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