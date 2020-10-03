Україні спрогнозували найтеплішу погоду в Європі

В Україні в неділю, 4 жовтня, буде найтепліша погода серед європейських країн. Температура повітря складе +20 +24 градуси.

На північному сході буде трохи свіжіше +17 +21 градус. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у себе в Telegram.

Дощів не буде лише в західних областях, локальні опади можливі в Карпатах. Вітер південно-східний, поривчастий.

"У Києві 4 жовтня – без дощу, з сонечком, +22 градуси. Гуляйте на радість і з розумом", – зазначила синоптик.

Мапа. Наталка Діденко в Telegram

Прогноз погоди. Наталка Діденко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. Українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.