Україні спрогнозували найтеплішу погоду в Європі

Карина Бондаренко Суспільство 11:24, 3.10.2020 Оновлено: 11:24, 3.10.2020

В Україні в неділю, 4 жовтня, буде найтепліша погода серед європейських країн. Температура повітря складе +20 +24 градуси.

На північному сході буде трохи свіжіше +17 +21 градус. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у себе в Telegram.

Дощів не буде лише в західних областях, локальні опади можливі в Карпатах. Вітер південно-східний, поривчастий.

"У Києві 4 жовтня – без дощу, з сонечком, +22 градуси. Гуляйте на радість і з розумом", – зазначила синоптик.

Мапа.
Наталка Діденко в Telegram
Прогноз погоди.
Наталка Діденко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в жовтні в Україні буде справжня осіння погода з усіма своїми примхами. Українців чекають як теплі сонячні дні, так і похмурі – з дощами і холодними вітрами.

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