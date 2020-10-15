Україні спрогнозували до 20 тисяч жертв коронавірусу до кінця року. Інфографіка

В Україні від коронавірусу до кінця 2020 року може померти до 20 тисяч осіб.

Як сказано в прогнозі Київської школи економіки, опублікованому в четвер, 15 жовтня, в листопаді кількість заражень може досягти до 10 тисяч на добу.

У навчальному центрі відзначили, що Україна знаходиться серед країн з найбільш важким становищем і для того, щоб не допустити такого сценарію, необхідно ввести комплексний карантин в областях активного поширення COVID-19.

"Україна на сьомому місці за кількістю нових випадків захворювання. За показником смертності – четверта. За тестуванням і виявленням хворих COVID-19 – на останньому місці в Європі. Схожа ситуація в Чехії, де влада ввела жорсткий карантин: закриті школи і дитсадки, заборонені масові заходи", – зазначив керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ Павло Ковтонюк.

У Школі відзначили, що завдяки жорсткому карантину Україна уникла першої хвилі коронавірусу навесні, чого не вдалося більшості європейський країн.

Прогноз щодо коронавірусу в Україні. Сайт Київської школи економіки

Як писав OBOZREVATEL, станом на 15 жовтня в Україні офіційно підтверджені 281 239 випадків коронавірусу. З них 5062 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли вже 5302 людини (+73 за добу), а 119 650 пацієнтів (+951) повністю побороли хворобу.

У зв'язку з цим десятки міст і регіонів України внесли в червону карантинну зону.