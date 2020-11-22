Україні потрібен локдаун із зупинкою громадського транспорту, – лікарка
2-3 тижні локдауну потрібні для того, щоб розвантажити лікарні
Водночас громадський транспорт несе основні ризики зараження
Перевозити повинні тільки тих людей, які працюватимуть у лікарнях, аптеках і продуктових магазинах
Україна незабаром дійде до потреби тотального локдауну замість карантину вихідного дня.
Як заявила в ефірі "Україна 24" лікарка-педіатриня, докторка медичних наук Марина Маменко, насамперед потрібно буде обмежити курсування громадського транспорту.
"Мені здається, що в певний час ми дійдемо до тотального локдауну – 2-3 тижні потрібні для того, щоб розвантажити лікарні. Якщо ми не готові до свідомих обмежень щодня, змушені будемо терпіти суворіші зовнішні обмеження", – сказала вона.
На думку лікарки, під час локдауну потрібно зупинити громадський транспорт, оскільки він несе основні ризики зараження.
"Громадський транспорт – це місце, де з найбільшою ймовірністю можна отримати інфікування. Якщо на початку карантинних обмежень навесні якось намагалися водії стримувати населення, і населення було більш свідомим, то складно сказати, що є обмеження нині", – зазначила Маменко.
Вона додала, що треба буде мобілізувати громадський транспорт для перевезення тих людей, які змушені будуть працювати в лікарнях, аптеках і продуктових магазинах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент Володимир Зеленський раніше заявив, що локдаун в Україні можливий за 15 000 випадків коронавірусу на добу.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав, що локдаун введуть, якщо щоденний рівень захворюваності на COVID-19 досягне 20 тис. осіб, а заповнюваність ліжок, враховуючи з тими, що будуть у мобільних госпіталях, становитиме 100%.