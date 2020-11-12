В Україні потрібно ввести локдаун на 3 тижні та допомогти людям грошима, – Бережнов

Тритижневий локдаун в Україні дозволив би в рази скоротити захворюваність на коронавірус і суттєво зменшити навантаження на систему охорони здоров'я.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. "Якби країна витримала хоча б три тижні, то це був би найбільш ефективний спосіб розірвати ланцюги зараження та зменшити навантаження на охорону здоров'я", – підкреслив він.

"Ми не усунемо процес, ми не перервемо його на сто відсотків, але ми зменшимо кількість виявлених і кількість хворих, фактично – надходження до лікарень, які й так уже перевантажені. І не доведеться стояти в черзі на госпіталізацію, якщо, не дай бог, хтось захворіє", – пояснив лікар.

За його оцінками, завдяки 3-тижневому локдауну можна знизити захворюваність "наполовину, а то й більше".

Бережнов пояснив, що немає сенсу вводити локдаун на період менше, ніж 3 тижні. "Тому що є ті, що заразилися, є контактні, є інкубаційний період".

Водночас він підкреслив, що локдаун повинен супроводжуватися заходами щодо економічної підтримки населення:"Люди не будуть працювати, і не у всіх є запас, щоб можна було витримати три тижні", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Україні потрібен повний локдаун, але є проблема. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що вільні місця для госпіталізації хворих на коронавірус можуть закінчитися до грудня поточного року, а значить, необхідний новий карантин.