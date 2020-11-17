Україні потрібен локдаун, але зупинити COVID-19 неможливо, – інфекціоніст

В Україні доцільніше ввести локдаун, хоча і він завадити поширенню коронавірусу не допоможе. Однак карантин вихідного дня в країні буде взагалі малоефективним.

Такою думкою в коментарі "24 каналу" поділився лікар-інфекціоніст Сергій Крамарєв. За його словами, важко віриться в те, що COVID-19 більше "заражає" людей на вихідних, ніж у робочі дні.

Спеціаліст припустив: у такому разі в Україні треба або вводити загальнонаціональний карантин. Але водночас передбачити певну компенсацію для підприємців, які залишаться без роботи. В іншому ж разі, підкреслив інфекціоніст, взагалі не вводити жорсткі обмеження.

"Карантин не для того, щоб ліквідувати зараження. Це неможливо. Він дає можливість системі охорони здоров'я адаптуватися до щоденної кількості хворих. Тільки така мета. Зупинити захворювання просто неможливо", – підкреслив експерт.

Він навів як приклад інші країни світу, зазначивши, що там локдаун триває від трьох тижнів до місяця. Але українська держава таких обмежень не витримає, тому паралельно необхідні заходи в економічному питанні.

"Я б заборонив роботу закладів, де є велике скупчення людей, де носіння масок і інших заходів безпеки не дотримуються. Маю на увазі нічні клуби, фітнес-центри, спортивні зали. Адже фізичні навантаження – це форсований видих, за якого вірус поширюється на ще більшу відстань", – пояснив Крамарєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL: