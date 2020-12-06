В Україну прийде антициклон: прогноз синоптикині

7 грудня в Україні спрогнозували сонячну погоду на більшості території, лише на крайньому заході та півдні, окрім Запоріжжя, небо затягне хмарами.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її прогнозом, хмари можуть дістатися Кропивницького та районів, а також Дніпропетровщини.

"Але все ж сонця в Україні завтра буде значно більше – антициклон", – сказала вона.

За словами Діденко, за такої синоптичної ситуації переважатиме суха погода.

"Хіба що у південній частині України місцями пройдуть невеликі опади – вплив чорноморського циклону", – наголосила вона.

Вітер в Україні практично скрізь буде некомфортним, рвучким, до штормових поривів, наголосила вона.

Найближчої ночі очікується -6...-12°С, на сході – до 14 градусів морозу.

У південній частині та на заході – 0...-6 °С.

7 грудня вдень температура повітря становитиме 0...-4 °С.

На півдні та заході України – близько нуля, в Криму та на Закарпатті +2...+7°С.

У Києві пануватиме арктична повітряна маса, буде вітряно та сонячно. Вночі передбачається -7...-9°С, на околицях до 10 градусів морозу, вдень -2...-4°С.

Пізніше Діденко оприлюднила мапу, на якій видно протистояння північно-східного антициклону та західноєвропейського циклону, причому Україна перебуває якраз на їхньому перехресті.

"Найсильнішим вітер буде на Заході України та на південному сході, в Приазов'ї. Український Гідрометцентр у штормовому попередженні, зокрема, опублікував, що "на акваторії Азовського моря пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обмерзання суден", – написала вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, вірогідно, матиме "європейський характер".

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик.

"Я думаю, що ця зима не буде відрізнятися від попередніх. Єдине, що такої аномально теплої й безсніжної зими, як була торік, я думаю, не буде", – уточнив він.