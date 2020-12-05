Україні обіцяють сонячну погоду: синоптик уточнила прогноз на неділю

У неділю, 6 грудня, в Україні очікується суха сонячна погода. Хмарність передбачається лише на заході, сході та півдні країни, включно з Кримом.

При цьому вірогідні туман, похолодання і ожеледиця на дорогах. Такий прогноз погоди озвучила синоптик Наталія Діденко у своєму Telegram-каналі.

Так, у ніч на 6 грудня температура повітря знизиться до -3-8 градусів, на сході України – до -5-11 градусів, на заході й південному заході – 0+3 градуси.

Вдень очікується 0-3 градуси морозу, на заході та півдні – +1+ 5 градусів.

У Києві 6 грудня також похолодає: вночі до -5-7 і вдень – до 0-2 градуса морозу. Однак опадів не передбачається; можлива сонячна погода.

В Україні імовірні туман, похолодання і ожеледиця Telegram Наталії Діденко

В Україні 6 грудня очікується похолодання скриншот

Наталія Діденко склала прогноз погоди на 6 грудня в Україні скриншот

Як уточнила Наталія Діденко, очікується, що таке похолодання буде короткочасним – потеплішає в другій половині наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували теплу погоду на грудень 2020 року в Україні. Так, початок місяця обіцяє бути по-справжньому зимовим, але в середині місяця очікується потепління. А народний синоптик Леонід Горбань вважає, що в кінці грудня – початку січня на новорічні свята очікується дощ і плюсова температура.