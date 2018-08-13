З моменту проголошення незалежності в Україні люблять поговорити про колосальний потенціал, яким володіє наша країні і як легко (головне мати політичну волю) його перетворите в високий рівень добробуту українців.

Просто треба захотіти, ну і напевне прогнати різноманітних шкідників (на зразок олігархів).

Проте, якось так стається, що понад вже чверть сторіччя реалізувати цей чудовий потенціал не вдається, причому не зважаючи на те, що здається, що це дуже просто і легко.

Проте, кожного разу знаходяться причини, чому шансом не скористалися...

На цьому тлі доволі пізнавально придивитися (ну і прочитати) книгу Ручіра Шарма "Передові країни. В очікуванні "економічного дива".

Ні, про Україну там нема нічого.

На жаль, серед країн від яких очікують чуда, нас нема.

Але варто придивитися до того, за рахунок чого досягають успіху інші, а особливо уважно до того, що не дає нормально розвиватися.

А після того, спробувати трохи по-іншому глянути на наш національний досвід.