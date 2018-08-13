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Петро Білян
Петро Білян
ЖурналістВсі статті автора

України немає в списку передових країн. Чому?

З моменту проголошення незалежності в Україні люблять поговорити про колосальний потенціал, яким володіє наша країні і як легко (головне мати політичну волю) його перетворите в високий рівень добробуту українців.

Просто треба захотіти, ну і напевне прогнати різноманітних шкідників (на зразок олігархів).

Проте, якось так стається, що понад вже чверть сторіччя реалізувати цей чудовий потенціал не вдається, причому не зважаючи на те, що здається, що це дуже просто і легко.

Проте, кожного разу знаходяться причини, чому шансом не скористалися...

На цьому тлі доволі пізнавально придивитися (ну і прочитати) книгу Ручіра Шарма "Передові країни. В очікуванні "економічного дива".

Ні, про Україну там нема нічого.

На жаль, серед країн від яких очікують чуда, нас нема.

Але варто придивитися до того, за рахунок чого досягають успіху інші, а особливо уважно до того, що не дає нормально розвиватися.

А після того, спробувати трохи по-іншому глянути на наш національний досвід.

Читайте всі новини по темі "Реформи в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

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Автор
Петро БілянПетро Білян
Тема
Реформи в Україні
Місце
Україна
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
пока нет , но стремление есть !! все буде Украіно !
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Ш. Олег
Ш. Олег
Кузьмин Владислав, стремления мало, нужны действия. Я очень хочу, чтобы украинцы жили достойно, но пением гимна, ношением вышиванки, сносом памятников и ненавистью ко всему русскому этого не достичь, а больше ничего, к сожалению, нынешние власти не предлагают и не делают. Ах, да - ещё воруют и воюют. Вернее, отправляют воевать других…
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Графский Степан
Графский Степан
Кузьмин Владислав, Всё, не надо))
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Ш. Олег
Ш. Олег
"України немає в списку передових країн. Чому?" ммм… дайте подумати… зараз-зараз, хвилинку… о! здогадався! може, тому, що вона не передова?
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Моня
Моня
".. Ми вже почали жити як в Европi, бо нашi зарплати та цiни в магазинах майже такi самi як в нашiх захiдних партнерах..", - А.Турчинов ))
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