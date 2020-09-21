Лікар пояснив різницю між Україною і Італією в ситуації з COVID-19

Ситуація з епідемією коронавірусу в Україні відрізняється від тієї, яка була в Італії.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-епідеміолог Андрій Александрін. "Відмінності в тому, що в Італії ввели жорсткі заходи інфекційного контролю в лікувальних установах. І в Італії дуже серйозно організована робота з контактними. У нашій країні робота з контактними досі не проводиться", – пояснив він.

За словами лікаря, звична статистика по коронавірусу малоінформативна. Ключовими показниками є кількість вільних ліжок, призначених для важких хворих з COVID-19, а також відсоток контактних осіб, які були "відпрацьовані" відповідним чином.

У той же час медик додав, що Україні не слід переймати досвід боротьби з COVID-19 в Італії, оскільки він не є найбільш успішним в світі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан заявив, що колапс медичної системи через епідемію коронавірусу Україні не загрожує, однак додаткові ліжка в медустановах слід розгортати.