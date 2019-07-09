"Україні наср*ти!" Журналіст розніс росіян за скандал з Путіним

Українцям немає діла до критики політиків в засобах масової інформації, в тому числі з боку російської пропаганди.

Таку думку висловив журналіст Денис Казанський у своєму Twitter, коментуючи скандал в Грузії, який розгорівся через лайки тележурналіста Георгія Габунії на адресу президента Росії Володимира Путіна.

"Особливо смішить, як росіяни сприйняли образу Путіна на свій рахунок. Шлють грузинам прокляття, бажають смерті ведучому. Ось в РФ на ТБ роками ображають і проклинають політиків з України, і що? Та в Україні всім насрати. Жодного разу не бачив, щоб хтось з цього приводу побивався", - написав він.

Путін і Габунія

Користувачі підтримали Казанського в коментарях.

"На відміну від кацапів, українці не сприймають політиків як богів і царів", "У вас є Путін - ваш цар і Бог. Ні дня без", "В такому випадку для всіх телеглядачів російських каналів царем і богом є вся Україна. За останні 5 років жодного дня не проходило, щоб цю країну не згадували на російських федеральних каналах", - зазначили вони.

Особливо смішить, як росіяни сприйняли образу Путіна на свій рахунок. Шлють грузинам прокляття, бажають смерті ведучому. Ось в РФ на ТБ роками ображають і проклинають політиків з України, і що? Так в Україні всім насрати. Жодного разу не бачив, щоб хтось з цього приводу побивався - Денис Казанський (@den_kazansky) 8 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинська телекомпанія "Руставі 2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайку тележурналіста Георгія Габунії в програмі "P.S." на адресу Володимира Путіна.

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