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"Україні наср*ти!" Журналіст розніс росіян за скандал з Путіним

10.3тЧитати матеріал російською

Українцям немає діла до критики політиків в засобах масової інформації, в тому числі з боку російської пропаганди.

Таку думку висловив журналіст Денис Казанський у своєму Twitter, коментуючи скандал в Грузії, який розгорівся через лайки тележурналіста Георгія Габунії на адресу президента Росії Володимира Путіна.

"Особливо смішить, як росіяни сприйняли образу Путіна на свій рахунок. Шлють грузинам прокляття, бажають смерті ведучому. Ось в РФ на ТБ роками ображають і проклинають політиків з України, і що? Та в Україні всім насрати. Жодного разу не бачив, щоб хтось з цього приводу побивався", - написав він.

Путін і Габунія

Путін і Габунія

Користувачі підтримали Казанського в коментарях.

"На відміну від кацапів, українці не сприймають політиків як богів і царів", "У вас є Путін - ваш цар і Бог. Ні дня без", "В такому випадку для всіх телеглядачів російських каналів царем і богом є вся Україна. За останні 5 років жодного дня не проходило, щоб цю країну не згадували на російських федеральних каналах", - зазначили вони.

"Україні наср*ти!" Журналіст розніс росіян за скандал з Путіним
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"Україні наср*ти!" Журналіст розніс росіян за скандал з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, грузинська телекомпанія "Руставі 2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайку тележурналіста Георгія Габунії в програмі "P.S." на адресу Володимира Путіна.

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Особи
Денис КазанськийВолодимир ПутінГеоргій Габунія
Місце
Україна
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Игорь Игорь
Игорь Игорь
На то он и фашизм. Один из признаков фашизма - это культ вождя.
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Golan Sim
Golan Sim
Наши украинские "патриёты" всегда относились серьёзно и с большим интересом к процессам каловыделения из своих и чужих тел. ))
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Закон Порядок
Закон Порядок
вчера грузины пытались ворваться в студию телекомпании "Рустави 2" и разорвать "смельчака"которого кстати отстранили от эфиров,но этого не расскажут укр. "СМИ"
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Закон Порядок
Закон Порядок
Serov Oleg, под кислым борщом.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Виня Ксения, ксюха,ты под чем постоянно?алкоголь? канабис?клей?бензин?
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