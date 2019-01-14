''України і Білорусі не було'': на КремльТВ зробили скандальну заяву

Один із російських пропагандистських ресурсів відзначився скандальною заявою про Україну.

В ефірі заявили, що до початку ХХ століття вона була частиною Російської імперії, нібито не існуючи, як окрема держава. Аналогічний висновок озвучили і про сусідню Білорусь. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Радянська влада змінила розклад, намалювавши нові кордони і зробивши дві утворені республіки привілейованою частиною Союзу", – продовжили пропагандисти.

Україну назвали частиною Російської імперії Скріншот із відео

За їхніми словами, це насправді був союз братніх народів, які пережили війну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат Держдуми вибухнув фейком про те, що Україна з 2014 року нібито вбила понад 10 тисяч своїх мирних громадян.

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