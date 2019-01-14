МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

''України і Білорусі не було'': на КремльТВ зробили скандальну заяву

3.5тЧитати матеріал російською

Один із російських пропагандистських ресурсів відзначився скандальною заявою про Україну.

В ефірі заявили, що до початку ХХ століття вона була частиною Російської імперії, нібито не існуючи, як окрема держава. Аналогічний висновок озвучили і про сусідню Білорусь. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Радянська влада змінила розклад, намалювавши нові кордони і зробивши дві утворені республіки привілейованою частиною Союзу", – продовжили пропагандисти.

Новини
''З похмілля пишуть про гріхи?'' РосЗМІ став посміховиськом через слова про Томос
Україну назвали частиною Російської імперії

Україну назвали частиною Російської імперії

Скріншот із відео

За їхніми словами, це насправді був союз братніх народів, які пережили війну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат Держдуми вибухнув фейком про те, що Україна з 2014 року нібито вбила понад 10 тисяч своїх мирних громадян.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
російська пропагандаФейки російських ЗМІ
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
39
20
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским выплядкам окупантам! война до полной победы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги