Україні доведеться продовжити карантин після 24 квітня – епідеміологиня

Україну чекає друга хвиля захворювання на коронавірус, а карантин після 24 квітня, ймовірно, доведеться продовжити.

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Як заявила в коментарі "Буквам" завідувачка кафедри епідеміології НМУ ім. О. Богомольця, професорка Ірина Колеснікова, досить складно прогнозувати, на який період випаде пік захворювання.

"Найімовірніше, карантин після 24 квітня доведеться продовжувати. Але тут інше питання – чи витримає економіка? Тому, якщо карантин все ж знімуть, людям, які перебувають в групі ризику, я б радила продовжити самоізоляцію", – зазначила вона.

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За словами Колеснікової, епідемічна ситуація в Україні зараз дуже схожа з Іспанією.

"Уряд України розпочав вводити карантинні обмеження трохи раніше, ніж, наприклад, в Італії чи Китаї. Тому ми за кількістю випадків зараження йдемо за іспанським сценарієм", – сказала професорка.

Вона припустила, що вже багато українців інфікувалося й просто перехворіло в легшій формі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль екстрено звернувся до українців та оголосив про посилення карантинних заходів через коронавірус.

Окрім усього іншого, забороняється з 6 квітня: перебування в громадських місцях без одягненої маски, респіратора; переміщення групою більш ніж по двоє людей (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей); перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків тощо.

Також Шмигаль заявив, що українці наприкінці квітня повернуться на роботу, громадський транспорт запустять, проте карантин для студентів і школярів продовжиться.

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