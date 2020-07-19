Українець "зловив" на камеру найяскравішу за 7 років комету NEOWISE: фантастичні фото

Житель Броварів Київської області сфотографував над містом комету C/2020 F3 (NEOWISE), яка наближається до Землі.

Яскраві фото опублікував у Facebook користувач Олександр Ша (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Трохи космосу. Комета над Броварами", – написав він.

NEOWISE була виявлена астрономами в кінці березня. Це одна з небагатьох комет, яку можна побачити неозброєним оком у XXI столітті.

Космонавт Іван Вагнер назвав NEOWISE найяскравішою за останні сім років. "Її хвіст добре видно з космічної станції!" – сказав він.

Комета віддаляється від Сонця і максимально наблизиться до Землі 23 липня. Але вона нічим не загрожує, оскільки пролетить у 103 млн кілометрів від нашої планети.

За розрахунками, наступного разу комета повернеться в Сонячну систему через 6800 років.

Комету NEOWISE зафіксували над Броварами Facebook\Олександр Ша

Комета NEOWISE одна з небагатьох, яку можна побачити неозброєним оком Facebook\Олександр Ша

NEOWISE максимально наблизиться до Землі 23 липня Facebook\Олександр Ша

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NEOWISE уже встигли сфотографувати над кількома містами України, зокрема, над Києвом, Харковом, Запоріжжям та Миколаєвом.