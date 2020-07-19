Українець "зловив" на камеру найяскравішу за 7 років комету NEOWISE: фантастичні фото
Житель Броварів Київської області сфотографував над містом комету C/2020 F3 (NEOWISE), яка наближається до Землі.
Яскраві фото опублікував у Facebook користувач Олександр Ша (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Трохи космосу. Комета над Броварами", – написав він.
NEOWISE була виявлена астрономами в кінці березня. Це одна з небагатьох комет, яку можна побачити неозброєним оком у XXI столітті.
Космонавт Іван Вагнер назвав NEOWISE найяскравішою за останні сім років. "Її хвіст добре видно з космічної станції!" – сказав він.
Комета віддаляється від Сонця і максимально наблизиться до Землі 23 липня. Але вона нічим не загрожує, оскільки пролетить у 103 млн кілометрів від нашої планети.
За розрахунками, наступного разу комета повернеться в Сонячну систему через 6800 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NEOWISE уже встигли сфотографувати над кількома містами України, зокрема, над Києвом, Харковом, Запоріжжям та Миколаєвом.