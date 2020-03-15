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15 березня • оновлено в 20:34
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/ Суспільство

Українець застряг у Польщі через коронавірус і поскаржився на бездіяльність влади

9.8т
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Українець, який проживає в Польщі, що посилила контроль на кордоні з Україною через коронавірус, поскаржився на те, що країна не допомагає йому повернутися на батьківщину.

Про це OBOZREVATEL розповів українець з Кракова Іван Знайко. За його словами, він не зміг виїхати з країни до того, як авіасполучення закрили. Разом з тим, він звертався в консульство України, а також намагався домогтися допомоги від програми Міністерства закордонних справ "ДРУГ", однак, так її і не отримав.

"І ти намагаєшся реєструватися в цьому "ДРУГу" – системі, яка абсолютно сира. Або пишеш в консульство, де тобі відповідають "взагалі по загалу" на конкретні питання. Коротше, особисто я вже змирився, що до кінця цієї драми всій буду в Польщі, хоча звичайно волів би провести цей час вдома в Миколаєві", – розповів Знайко.

"Особисто я змирився": українець розповів, як застряг в Польщі через бездіяльність влади

Разом з тим, він пояснив, що в Польщі за 2 дні створили 2 сайта, в яких поляки з різних країн вже можуть резервувати для себе польоти додому. Це робиться з польською компанією PL LOT, яка відправить свої літаки куди треба.

"Всіх по приїзду відправлять в спеціальні госпіталі на 14-денний карантин, які вже виділили в кожному місті. У кожному госпіталі до 1000 місць. Перші польоти вже будуть на наступному тижні", – зазначив українець.

Також він розповів, що в Польщі скасували всі марші, демонстрації, марафони, конференції – вулиці порожніють, люди намагаються сидіти вдома.

"А у нас..без коментарів, коротше. Хоча б мийте руки, перед тим як на мітинги виходити", – зазначив він.

Листування українця з консульством

Листування українця з консульством

Листування українця з консульством

Листування українця з консульством

Листування українця з консульством

Листування українця з консульством

Листування українця з консульством

Листування українця з консульством

Відзначимо, на час карантину через коронавірус Польща перекрила прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00:00 15 березня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща з 10 березня ввела нові санітарні норми перетину кордону з Україною. Тепер кожен, хто заїжджає в країну на поїзді, автобусі, особистому авто зобов'язаний заповнити спеціальну анкету і пройти медогляд.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Польща
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Cachko Elena
Cachko Elena
вспомнили про родину резко...а когда на заработки уезжал так этой родине ффф-а-кк-и показывал. за 3 дня что были даны мог бы пешком до границы дойти, все виноваты,кроме него, и сайт сырой и все не так, а вот у других...а вот в польше как классно...так и сиди там, как и все остальные...вспомнили родину..
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"хотя конечно предпочитал бы провести это время дома в Николаеве" - вам было дано 3 дня для того, чтобы вернуться домой, за это время можно было приехать из Польши, это не Португалия или Израиль
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
антинародная диктатуpа бaндepoвckoй идиoкратии.
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