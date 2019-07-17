Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Українець заснував міжнародне риболовецьке співтовариство і популяризує риболовлю в країні

1.6т Читати матеріал російською

Українець Євген Носальський заснував міжнародне риболовецьке співтовариство Fish.Love.Club і популяризує риболовлю в країні.

Він розповів "Все про Київ", що основною філософією його команди є об'єднання рибалок від аматорів до професіоналів в одну велику структуру для плідної взаємодії, комунікації та генерації корисних проектів в offline-режимі. А основна мета — це максимальний розвиток риболовецького туризму в Україні.

Носальський зазначив, що країна "має величезний потенціал стати меккою в Східній Європі" для всіх охочих поїхати на риболовлю і спробувати себе в абсолютно різних видах лову.

Риболовля

Риболовля

"Все про Київ"

"У нас є абсолютно всі умови для цього: унікальна природа і ландшафти, чудові внутрішні водойми і вихід до моря, якісний сервіс і вміння вибудовувати довгострокові бізнес-відносини!" — підкреслив він.

За словами українця, на жаль, є кілька чинників стримування, яким протистояти дуже складно, наприклад, "кришований" владою промисловий вилов риби на внутрішніх водоймах країни. Це, додав він, одна із найголовніших проблем і її потрібно викорінити на законодавчому рівні.

Носальський зазначив, що, незважаючи ні на що, Fish.Love.Club впевнено йде вперед і розширює свою клієнтську базу, а кількість охочих зловити рибу в Україні і добре провести час зростає з кожним сезоном.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
и реки он зарыбливает и ставки?к проституткам (или к очень доступным феям по 50 евро)к нам едут.чюдит.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel