Українець заснував міжнародне риболовецьке співтовариство і популяризує риболовлю в країні

Українець Євген Носальський заснував міжнародне риболовецьке співтовариство Fish.Love.Club і популяризує риболовлю в країні.

Він розповів "Все про Київ", що основною філософією його команди є об'єднання рибалок від аматорів до професіоналів в одну велику структуру для плідної взаємодії, комунікації та генерації корисних проектів в offline-режимі. А основна мета — це максимальний розвиток риболовецького туризму в Україні.

Носальський зазначив, що країна "має величезний потенціал стати меккою в Східній Європі" для всіх охочих поїхати на риболовлю і спробувати себе в абсолютно різних видах лову.

Риболовля "Все про Київ"

"У нас є абсолютно всі умови для цього: унікальна природа і ландшафти, чудові внутрішні водойми і вихід до моря, якісний сервіс і вміння вибудовувати довгострокові бізнес-відносини!" — підкреслив він.

За словами українця, на жаль, є кілька чинників стримування, яким протистояти дуже складно, наприклад, "кришований" владою промисловий вилов риби на внутрішніх водоймах країни. Це, додав він, одна із найголовніших проблем і її потрібно викорінити на законодавчому рівні.

Носальський зазначив, що, незважаючи ні на що, Fish.Love.Club впевнено йде вперед і розширює свою клієнтську базу, а кількість охочих зловити рибу в Україні і добре провести час зростає з кожним сезоном.

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