ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Українець яскраво послав в прямому ефірі терориста "ДНР": "фак" потрапив на відео

4.3тЧитати матеріал російською

В ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" одіозний одеський письменник Всеволод Непогодін відзначився випадом на адресу так званого начальника "прес-служби народної міліції ДНР" Данила Безсонова, після чого українця вигнали зі студії.

Під час відомої своєю брехнею про Україну передачі "60 хвилин" показали пряме включення з окупованого Донецька, де терорист нахабно брехав про обстріл з боку ВСУ.

Новини
"Прайм-тайм і самий сік": Собчак вирішила працювати на пропагандистів Путіна

Ефір пропагандистів

Ефір пропагандистів

У цей момент Непогодін показав представнику окупантів непристойний жест.

"Ви що робите? Ідіть звідси!" - тут же закричав рупор Кремля Євген Попов.

Однак, навіть залишаючи студію, Непогодін продовжив ображати Безсонова словами і жестами.

"Цей так званий український експерт, Всеволод Непогодін, більш ніколи не з'явиться в нашій програмі", - сказала російська пропагандистка Ольга Скабєєва.

"Виходимо з того, що це неповага до глядачів російського телебачення і жителів Донбасу", - підкреслила вона, а Попов додав, що у людей можуть бути різні думки, але "так поводитися просто неприпустимо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, до цього "моралісти" Попов і Скабєєва називали Непогодіна в ефірі "ідіотом" і "дебілом".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаВійна на Донбасі
Місце
РосіяМосква
Теги
ДНРтерористи "ДНР"Новини ДНР
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
3
6
Смішно
18
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
ишь нагло врёт днровоц, что артиллерия ВСУ стреляет. На самом деле, она ваще не стреляет и стрелять не умеет, на фронте просто для красоты.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Блдь, как мило, сливной бачок, которую зачморил в ЕС как последнюю вульгарную шалаву, рассказывает о неувожении...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Тарас Бор
Тарас Бор
На всех стадиях зомбиТВ одним те же "украинские эксперты" на московской зарплате.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки