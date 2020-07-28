Українець, який два місяці хворів на COVID-19, розповів про тяжкі наслідки

Олексій Тітофф Суспільство 13:47, 28.07.2020 Оновлено: 14:51, 28.07.2020

У Максима Головкіна, в якого першого в Одесі зафіксували COVID-19, після одужання залишилося кілька симптомів хвороби.

Як ідеться в сюжеті "Фактів" на ICTV, одесит поборов коронавірус чотири місяці тому, але наслідки захворювання не минули.

"З моменту хвороби минуло вже чотири місяці. У мене залишилися фіброз у легенях і порушення терморегуляції. Якщо в кімнаті тепло, у мене відразу підніметься температура, і навпаки – там, де холодно, вона буде знижуватися. Тобто мій організм перестав регулювати температуру на рівні 36,6 градусів", – розповів Головкін.

За словами медиків, такі наслідки виникли після ускладнення від запалення легенів. Також хлопець поскаржився на хронічну втому.

"Лікарі прогнозують, що ці симптоми зникнуть не раніше ніж через рік. Фіброз мені порадили лікувати в Швейцарії, але зараз це фізично неможливо, оскільки кордони закрито. Щодо терморегуляції, вона повинна зникнути сама", – поділився одесит.

Головкін застеріг тих, хто думає, що коронавірусу не існує.

"Можу сказати точно, що коронавірус таки існує. Хворів я, хворіли члени моєї сім'ї. Двоє знайомих (у віці до 40 років), на жаль, вірус не подолали", – розповів українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Головкін після 55 днів на ізоляції розповів, як проходило лікування від COVID-19.

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