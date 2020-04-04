"Бидло звичайне": українець влаштував скандал у супермаркеті через здачу дріб'язком. Відео

У Полтаві відбувся принизливий інцидент між відвідувачем супермаркету "ЕКО-маркет" і касиркою, що дала йому здачу дрібними монетами.

Відео конфлікту опублікував Telegram-канал "Х.Полтава" (щоб подивитися запис, доскрольте новину до кінця).

Скрін відео

На обурення чоловіка касирша відповіла, що монети – це також національна валюта. Покупець жбурнув дріб'язком їй в обличчя, сказавши, щоб вона сама користувалася такою валютою.

Після цього він пішов на вихід. Охоронці не надто впевнено заявили, що викличуть поліцію, але чоловік лише обматюкав їх.

Українці в соцмережах висловили обурення інцидентом. "Бидло звичайне...", "Так багато в світі муд*ків", "І ніхто не заступився", – пишуть користувачі.

Скрін з Facebook

Скрін з Facebook

Скрін з Facebook

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Запоріжжі на знаменитого в місті вуличного музиканта напав охоронець ТРЦ, біля якого той грав. Чоловік агресивно розмахував руками і намагався прогнати хлопця.

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