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4 квітня • оновлено в 15:20
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Українець влаштував скандал у супермаркеті через здачу дріб'язком. Ганебне відео

10.3т
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У Полтаві відбувся принизливий інцидент між відвідувачем супермаркету "ЕКО-маркет" і касиркою, що дала йому здачу дрібними монетами.

Відео конфлікту опублікував Telegram-канал "Х.Полтава" (щоб подивитися запис, доскрольте новину до кінця).

"Бидло звичайне": українець влаштував скандал у супермаркеті через здачу дріб'язком. Відео

Скрін відео

На обурення чоловіка касирша відповіла, що монети – це також національна валюта. Покупець жбурнув дріб'язком їй в обличчя, сказавши, щоб вона сама користувалася такою валютою.

Після цього він пішов на вихід. Охоронці не надто впевнено заявили, що викличуть поліцію, але чоловік лише обматюкав їх.

Українці в соцмережах висловили обурення інцидентом. "Бидло звичайне...", "Так багато в світі муд*ків", "І ніхто не заступився", – пишуть користувачі.

"Бидло звичайне": українець влаштував скандал у супермаркеті через здачу дріб'язком. Відео

Скрін з Facebook

"Бидло звичайне": українець влаштував скандал у супермаркеті через здачу дріб'язком. Відео

Скрін з Facebook

"Бидло звичайне": українець влаштував скандал у супермаркеті через здачу дріб'язком. Відео

Скрін з Facebook

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Запоріжжі на знаменитого в місті вуличного музиканта напав охоронець ТРЦ, біля якого той грав. Чоловік агресивно розмахував руками і намагався прогнати хлопця.

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Місце
Україна Полтава
Теги
соцмережі конфлікт видео
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Bydło vulgaris - ареал распространения - вся планета Земля. Образ Bydło vulgaris хорошо отображен в повести Булгакова « Собачье сердце » - персонаж Шариков (он же - Клим Чугункин)
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Юг Руси
Юг Руси
Вытиран аты ))))))
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Так надо таким всегда давать сдачу мелочью. Очень прибыльный для кассирш бизнес.
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