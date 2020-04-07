Головний санітраний лікар України Віктор Ляшко відреагував на трагедію з жителем Івано-Франківщини, який помер з симптомами коронавірусу через халатність сімейного лікаря, і закликав повідомляти про такі випадки в Міністерство охорони здоров'я.

Своїми думками він поділився на брифінгу у відповідь на запитання про пост у мережі родичів померлого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Йдеться про киянина Дмитра Соболя, який розповів у Facebook, що його тесть помер із симптомами коронавірусу через небажання сімейної лікарки його оглядати, а теща опинилася в лікарні з підтвердженим діагнозом.

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"Кожен такий випадок має розглядатися як мінімум клініко-експертними комісіями при обласних держадміністраціях, а також Державною службою здоров'я України, яка дала контракти сімейним лікарям", – відреагував він.

Ляшко закликав повідомляти про подібні випадки на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. "Якщо є питання до сімейного лікаря, питання передається до Державної служби здоров'я, там воно розглядається і приймаються необхідні рішення. Але я закликаю не маніпулювати, а допомагати лікарям, які працюють в надважких умовах", – підкреслив він.

Головний санлікар також закликав вирішувати питання з халатністю лікарів з їх безпосереднім начальством і враховувати людський фактор і умови пандемії.

"При цьому, нам не можна допускати такі помилки і промахи, які можуть привести до погіршення стану пацієнтів і смерті", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пенсіонер помер по дорозі з однієї лікарні в іншу. Його до останнього звинувачували в симуляції. Сімейна лікарка радила йому лікуватися гарячим чаєм і заперечувала необхідність госпіталізації.

Крім того, жінка не оглянула сім'ю через відсутність захисного костюма.

Після смерті і розтину лікарі тільки через 6 днів зробили тест на коронавірус. Він виявився негативним, проте родичі в це не повірили.

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