Українця від коронавірусу лікували гарячим чаєм: родичі загиблого жахнули деталями

Українець Дмитро Соболь, тесть якого помер на Івано-Франківщині з симптомами коронавірусу через недбалість лікарів, а теща опинилася в лікарні з підтвердженим діагнозом, розповів нові деталі про кричущий інцидент.

За його словами, тест на вірус провели через цілих шість днів після смерті батька його дружини і негативний результат – некоректний. Подробиці чоловік розповів у ефірі ТСН у режимі відеозв'язку (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Соболь поділився, що сімейна лікарка не тільки відмовилася оглянути його рідних через відсутність захисного костюма, але і нічого не запитала про інші хвороби. У покійного був цукровий діабет, на тлі якого висока температура з'явилася не відразу.

Українець помер від коронавірусу: лікарі лікували гарячим чаєм Скріншот із відео

За фактом смерті чоловіка відкрили кримінальне провадження. Судмексперти провели розтин. За попередньою інформацією, там була вірусна пневмонія. Однак вірус київська референс-лабораторія не виявила.

"Ми вважаємо, що тест зробили неправильно. Дочекалися шість днів із дня смерті", – обурився чоловік.

Медики усі звинувачення відкинули і запевнили, що сімейна лікарка, яка радила лікуватися гарячим чаєм, протоколу нібито не порушила.

"Чоловік був під наглядом сімейних лікарів як контактна особа, без проявів захворювання. Під час першого ж прояву підвищення температури негайно викликали бригаду швидкої для госпіталізації", – розповів заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

Дмитро ж, який втратив рідну людину, зазначив, що оприлюднив цю історію найперше для того, щоб дорослі діти зараз частіше дзвонили своїм літнім батькам, аби не втратити дорогоцінний час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пенсіонер помер по дорозі з однієї лікарні в іншу. Його до останнього звинувачували в симуляції.

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