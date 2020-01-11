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11 січня • оновлено в 14:01
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Українець піднявся на найвищий вулкан у світі та встановив рекорд. Фото

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Альпініст з Харкова Валентин Сипавін піднявся до найвищого вулкану Охос-дель-Саладо у Південній Америці та встановив світовий рекорд – він плавав на каяку на висоті 6377 метрів над рівнем моря.

Про це повідомляє клуб Alpomania, заснований Сипавіним, на своїй сторінці у Facebook. У повідомленні сказано, що подорож Сипавін розділив із австралійським мандрівником Даніелем Буллем.

"Маючи проблеми зі своєю командою підтримки, його як акліматизованого мотивованого та й просто крутого клаймера, запросив до своєї команди відомий австралійський мандрівник, наймолодший у світі сходжувач на 7 вершин та 7 вулканів Даніель Булл. І вони з Валентином разом встановили відразу два світові рекорди Гіннесса", – йдеться в повідомленні.

Валентин Сипавін піднявся на найвищий вулкан у світі

Валентин Сипавін піднявся на найвищий вулкан у світі

У клубі додали, що харків’янин зробив "highest altitude kayaking" на висоті 6377 метрів над рівнем моря. Австралієць у тій же лагуні проплив у відкритій воді.

"Як туди затягли каяк, розбили лід, як можна плавати майже на 6400 і взагалі, як це можливо, сподіваємося, ми скоро дізнаємося від самого Валентина", – сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 43-річний парашутист-скайдайвер піднявся на спеціально створеному аеростаті, наповненому гелієм, на висоту в 39 кілометрів і зробив крок у порожнечу. Він провів у вільному падінні 4 хвилини 19 секунд, після чого розкрив парашут.

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Автор
Гліб Іванов
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