Українець, який вже 2 роки живе в Пекіні, розповів, як Китаю вдалося перемогти пандемію коронавірусу.

Відповідне відеозвернення активно поширили в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами хлопця, два місяці китайці практично не виходили на вулицю. "Було абсолютно порожньо, працювали тільки продуктові магазини і аптеки. На кожному кроці міряють температуру: в магазинах, перукарні, особливо в метро. Щоб потрапити в будь-яке громадське місце, потрібно заповнити мініанкету, де записати дату, ім'я, номер телефону", – поділився він.

Хлопець також розповів, що носіння маски є обов'язковим навіть після зниження ризику зараження. У тому випадку, якщо перехожі бачать людину без маски, її настійно просять надіти засіб індивідуального захисту.

За його словами, в Китаї дуже відповідально поставилися до епідемії і дотримувалися всіх заходів обережності.

"Я звертаюся до всіх моїх співвітчизників мого віку. Якщо ви захворієте, то завдяки сильному імунітету зможете перемогти вірус. Але ви ж не хочете заразити тих, у кого він слабкий? І лікуватися самим?" – додав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше китайські лікарі з Ухань, який став епіцентром поширення коронавируса по світу, вказали західним медикам на три ключові помилки, які вони повторюють, борючись з інфекцією.

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