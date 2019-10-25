Українець довів до істерики "сімейство Скабєєвих": опубліковано відео

Український експерт Вадим Трюхан вивів із себе російських пропагандистів Євгенія Попова і його дружину Ольгу Скабєєву.

Інцидент стався в ефірі програми "60 хвилин". Пропагандисту не сподобалося те, що говорить Трюхан і він вирішив вигнати його зі студії.

При цьому українець досить спокійно висловлював свою думку, проте у Попова не знайшлося, чим парирувати. "Геть зі студії!" – обурився росіянин.

"Вигнав Трюхана. Переконаний бандерівець повірив у себе, вирішив раптом, що респектабельна передача – це генделик, де можна нести маячню, забризкуючи слиною стіни", – написав пізніше пропагандист у соцмережах.

Вигнав Трюхана. Протверезити його повинні були вибори, де за бандеру і особисто за Трюхана проголосували 2% харків'ян. Чи не протверезили. Вадим 2% в Москві став забувати, що він в гостях, що він експерт з України - красномовна ілюстрація бардаку, в якому змушений жити братський народ. pic.twitter.com/jwNfihqueu - Evgeny Popov (@POPOVRTR) October 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко пригрозив "дати по морді" пропагандисту Кремля Володимиру Соловйову. Він записав відео, в якому кинув виклик брехунові.

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