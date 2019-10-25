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26 жовтня • оновлено в 00:31
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Українець довів до істерики "сімейство Скабєєвих": опубліковано відео

3.7т Читати матеріал російською

Український експерт Вадим Трюхан вивів із себе російських пропагандистів Євгенія Попова і його дружину Ольгу Скабєєву.

Інцидент стався в ефірі програми "60 хвилин". Пропагандисту не сподобалося те, що говорить Трюхан і він вирішив вигнати його зі студії.

При цьому українець досить спокійно висловлював свою думку, проте у Попова не знайшлося, чим парирувати. "Геть зі студії!" – обурився росіянин.

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"Вигнав Трюхана. Переконаний бандерівець повірив у себе, вирішив раптом, що респектабельна передача – це генделик, де можна нести маячню, забризкуючи слиною стіни", – написав пізніше пропагандист у соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нардеп від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко пригрозив "дати по морді" пропагандисту Кремля Володимиру Соловйову. Він записав відео, в якому кинув виклик брехунові.

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Особи
Вадим Трюхан Ольга Скабєєва Олександр Попов
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
Шоу должно быть шоу. Там кстати еще первый президент Украине выступал, тоже смешил народ))
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
да...скабейкины крепко ёб_ты на усю голаву...)
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Молодец Евгений! Чувствую, что "Обоз" спешно начал составлять статистику, сколько украинских гостей выгнали из российских студий, а сколько российских гостей из украинских студий! Интересно посмотреть :))) А чтобы понимать суть удаления, необходимо просмотреть дневную программу "60 минут"!!!
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