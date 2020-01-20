Я не случайно поставил статью про Израиль и его 8е по мощи место в мире.

Прежде всего это пример для Украины. И сейчас я скажу то, что будет многим очень неприятно. Не желаете читать - милости просим, можете покинуть ленту. Но сказать это необходимо.

В Израиле всё общество служит и военизировано. В Украине на западе страны прекрасно пьют кофе со сливками, тогда как на востоке воюют. Это мне рассказал человек, который только месяц назад приехал из Тернополя.

В Израиле каждая дорога - это военный аэродром. Каждая госслужба, хоть краем глаза, но охотится за террористами и врагами внутри страны. В Израиле мощнейший патриотический подъём не просто на каждого убитого, а вообще на постоянно - в армии служат с удовольствием. Это нужно для Украины.

Израильская экономика не выросла на американских деньгах или технологиях. Они не ждали доброго дядю из за океана или мамку Меркель, которая подаст рог изобилия всем нуждающимся. Люди в Израиле пришли на пляж, разделили из шляпы 60 номерков и построили Тель-Авив, один из современнейших городов и центр финансов региона. Построили с нуля. А разве евреи умели пахать и сеять, выращивали на фермах коров и свиней в больших количествах? Нет, никогда. Однако это процветающие индустрии в Израиле - даже если свинина не кошерна. Смотрим Украину - там ждут НАТО, ЕС, вспоминают абсолютно ни о чём не говорящий Будапештский меморандум, ждут манны небесной как будто. А её не было, нет и не будет. Нужно всё строить самим.

Евреи может умные - это есть такой момент. Многое решено именно мозгами. Но Украинцев по миру 50+ миллионов человек. Они могут взять ещё и числом, а не только мозгами. И разные ссылки на неудачи и коррупцию - это не причина больше. Это для самих себя - чтобы и дальше ждать дядю, а не делать самому.

Израиль - это пустыня, которую трудами и потом, превращают в конфетку с цветами и промышленностью. Там опресняют воду из моря, так как другой просто нет. Там паркетный пол - роскошь, так как деревьев мало и они дороги, а вот каменный или мраморный куда доступнее. Там минимум плодородных земель и орошение сделано капельницей под землёй. В Украине всего этого в 100 раз больше. Потому потенциал у Украины огромный. Но это всё можно довести до полного нуля, если жить с ворюгами по-воровски и считать свою хату с краю.

Израиль тоже был заражён социализмом. Евреи верили в него как в избавление своеобразное. Но они смогли уйти от этого. Коммунизм катком прошёлся по Украине, но уже пора перестать ссылаться на него, как первопричину всех бед. Уже выросло целое поколение, вне СССР.

В Израиле, каждый дом, каждое поле, каждая улица - это граница, которую будут защищать всеми средствами, даже при точном понимании, что это смертельный бой. Им некуда отступать там - только в море. И население, ни один из них, не говорит такой фразы, что евреи устали от войны. Если устали, значит опять пойдёте в газовую камеру или в какой то ров без названия. В Украине целая партия, целая идеология, оперирует каким-то диким по провинциальности лозунгом - что в Украине устали и хотят мира. Мир с такими врагами - невозможен. Его никогда не будет. Это война продолжится на видимом или скрытом фронте. Потому либо нужно смирится с рабством, либо даже не заикаться об усталости.

Коррупция есть везде. Но коррупция с целью просто украсть денег это одно. А если коррупция своим воровством ставит под вопрос само существование государства, то это уже предательство. В Израиле регулярно сажают президентов и премьеров. Так как, да, нужно иметь смелость признаться, что среди евреев, тоже много жулья. В Украине нужна не просто борьба с коррупцией, а мега процесс по её выявлению и люстрации. Не с целью посадить каждого гбшного стукача со старых времён, но с целью не дать им действовать дальше. Этого не сделано.

Значит другим ворюгам даётся сигнал, что воровать - это вполне себе понятное "кормление" за счёт государства или других граждан. И с такими проблемами, ни один нормальный инвестор, иметь дело с такой страной, не захочет и будет прав. Как говорил блаженный Августин, перефразируя, что если в государстве нет справедливости (законности), значит это просто банда разбойников, а жить в подчинении этой банде постыдно.

Враги бояться Израиль. Он ответит с лихвой на все обиды и террор. Танками, которые сомнут на поле боя. Авиацией, которая ответит в небе. Солдатами, которые умрут, но не отдадут ни пяди земли. Секретными агентами, которые пристрелят прямо в постели за 1000 миль от Израиля. Украину, чтобы уважать, прежде всего должны бояться. И потому её офицеры должны соответствовать современности и главное быть достойными тех украинских патриотов, что добровольцами защищают свою землю. Проблема не в солдатах, а именно в командующих. Им надо учиться и им надо сражаться не за генеральские погоны и большую дачу, а за страну, её идею, её будущее.

Евреи не имели своего государства 2000 лет. Украинцы не имели своего 1000 лет. Несмотря на разницу, после 100 лет это уже не важно как долго вы не имеете государства. Его просто нет. Однако и евреи и украинцы пронесли идею этого государства, через века. И вот оно создано и тут и там. Хотелось бы, чтобы ни те ни другие не разбазарили и не проспали это, так как следующей возможности может и не быть.

P.S. Почему Израиль состоялся в конечном счёте. Потому что, перефразируя Менахема Бегина, люди пережившие Холокост, ничего больше не боялись и ни перед чем не останавливались. То есть, стало окончательно понятно о необходимости создания своего угла для евреев, где не будет командовать никто, кроме евреев. Потому что история в течении 3500 лет доказывала, что сколько не полагайся на порядочность окружающих народов, рано или поздно, это может не сработать. Исключения из этого правила, может возможны теперь, в наше время и я считаю таковыми англо-саксонские страны, хотя и в них предостаточно антисемитизма.

Почему должна состояться Украина? Нет, даже не потому что нужна Родина или спасение от кого то в своём углу. А потому что единственный путь выживания в этом мире, это укрепление самого себя. Становление в личность. Личность как человек и личность как страна. Которую будут за это уважать и считаться с ней. Также становление Украины необходимо просто потому, что прорусский проект абсолютно ничего не предлагает и не может предложить Украине. Россия сама по себе монументально реакционная, отсталая и при этом невероятно упрямая страна. Ничего, т.е. ничего абсолютно, полезного миру, кроме отдельных гениев и полезных ископаемых, она предложить миру не может и не сможет в будущем. Потому этот путь - это очередной тупик.

Китайский путь существует - кстати он построен на американской модели. Проамериканский вариант мира тоже есть. И это пожалуй на сегодня единственные две линии жизни на будущее. Остальные варианты - это либо уже дохлые, либо почти дохлые лошади, которых как не стегая никуда не привезут. Также учтите, что когда в мире появляется очередной самобытно-упрямый диктатор, кричащий в мегафон, что его путь будет куда успешнее, чем западная модель - не верьте, так как нет ни одного успешного эксперимента, который может заменить американский, уже достаточно развитый капитализм, свободный рынок и развитие в нём свободного человека, на что либо другое.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!