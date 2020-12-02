Україна знову стала четвертою в Європі за приростом хворих на COVID-19
Україна вже другий день поспіль посіла четверте місце серед європейських держав за добовим приростом хворих на коронавірус COVID-19. Станом на 1 грудня було виявлено 12 498 нових фактів зараження.
Про це свідчить статистика сайту Worldometers. Попереду нашої країни – Італія (+19 350), Німеччина (+15 898) та Великобританія (+13 430). Втім різниця у показниках останньої та України становить лише 932 випадки.
Одразу за Україною у рейтингу нових випадків хвороби за добу йдуть Польща (+9 105), Іспанія (+8 257) та Франція (+8 083).
Що стосується показника смертності, то Україна в європейському рейтингу потрапила на восьме місце, а у світовому – на 13. За кількістю нових випадків хвороби за добу у світі наша країна зайняла 10 місце.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 листопада Україна також потрапила до топ-5 європейських країн за швидкістю добового поширення пандемії. Тоді її так само обійшли Італія, Німеччина та Великобританія.
Нагадаємо, станом на ранок 1 грудня в Україні від коронавірусу померла 221 особа за добу, а 10 023 пацієнтам вдалося повністю побороти хворобу.
2 грудня за добу було виявлено 13 141 випадок зараження, зафіксовано 169 нових смертей та 13 882 фактів одужання.
Фахівці прогнозують, що затягування із введенням локдауну в Україні може призвести до того, що наприкінці грудня щоденна кількість хворих сягатиме 30 тисяч, а смертність зросте з 200 до 500 осіб.