Україна знову стала четвертою в Європі за приростом хворих на COVID-19

Україна вже другий день поспіль посіла четверте місце серед європейських держав за добовим приростом хворих на коронавірус COVID-19. Станом на 1 грудня було виявлено 12 498 нових фактів зараження.

Про це свідчить статистика сайту Worldometers. Попереду нашої країни – Італія (+19 350), Німеччина (+15 898) та Великобританія (+13 430). Втім різниця у показниках останньої та України становить лише 932 випадки.

Одразу за Україною у рейтингу нових випадків хвороби за добу йдуть Польща (+9 105), Іспанія (+8 257) та Франція (+8 083).

Що стосується показника смертності, то Україна в європейському рейтингу потрапила на восьме місце, а у світовому – на 13. За кількістю нових випадків хвороби за добу у світі наша країна зайняла 10 місце.

Україна стала 10 у світі за кількістю нових випадків COVID-19 1 грудня. Worldometers

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