Україна знайшла партнера з виготовлення вакцини від COVID-19

Українські вчені спільно з ізраїльськими колегами працюватимуть над створенням вакцини від COVID-19, яку розробляє Ізраїль.

Про це повідомило в Facebook посольство України в Ізраїлі. Щодо об'єднання зусиль домовилися на зустрічі посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук і міністр охорони здоров'я Ізраїлю Йоель Едельштейн.

Також сторони вирішили обмінюватися інформацією щодо ефективності і дієвості препарату проти коронавірусної інфекції.

Едельштейн пообіцяв, що його держава посприяє швидкому отриманню Україною вакцин, які розробляють великі міжнародні фармацевтичні компанії і вже отримали затвердження Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

Крім того, сторони обговорили питання квот на залучення працівників з догляду за людьми похилого віку в межах угоди між урядами обох країн про тимчасове працевлаштування українців в окремих галузях на ринку праці Ізраїлю.

Також посол і міністр охорони здоров'я обговорили подальшу співпрацю між країнами в сфері медичного туризму.

Україна й Ізраїль співпрацюватимуть у розробленні вакцини від COVID-19 Facebook посольства України в Ізраїлі

Як повідомляв OBOZREVATEL, ізраїльську вакцину для профілактики коронавірусу Brilife почали випробовувати на людях. 1 листопада в єрусалимській лікарні "Адаса Ейн-Керем" стартував перший етап, у якому візьмуть участь 80 волонтерів віком від 18 до 55 років. На другому етапі у випробуваннях візьмуть участь 960 осіб, на третьому – 30 тисяч.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні проходить клінічні випробування кандидат на вакцину проти коронавірусу, самої вакцини ще немає.