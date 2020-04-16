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16 квітня • оновлено в 13:23
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Лікарка повідомила хороші новини про епідемію коронавірусу в Україні

18.6т
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Поступове зростання кількості заражених коронавірусом в Україні через введений карантин поки свідчить про те, що нам вдається уникнути колапсу медичної системи.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська епідеміологиня Лариса Мухарська. За її словами, видихати ще зарано, але відсутність сплескової активності інфікованих свідчить про те, що Україні вдається розтягнути епідемію в часі.

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"Введений місяць тому карантин допоміг розтягнути епідемію коронавірусу в часі та не допустити сплескової захворюваності. Видихати ще зарано, відбувається поступове зростання числа хворих, але люди отримують медичну допомогу своєчасно і в повному обсязі. Колапсу системи охорони здоров’я немає. Якби одночасно занедужало багато осіб – це було би значно проблематичніше", – зауважила експертка.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Українська правда

За її словами, поки складно прогнозувати пік епідемії через велику кількість людей, що заїхали до України. Спершу вони контактували з членами своєї родини, а далі вже потенційно інфіковані серед них взаємодіяли з іншими за межами своїх домівок.

"В результаті маємо поширені контакти – первинний і вторинний. Попереду свята, а громадяни не дуже дотримуються заходів самоізоляції. Важко сказати, коли ситуація стабілізується. Втім, щодня реєструється не сплескова захворюваність, а поступова. І це вже добре", – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лариса Мухарська висловила сподівання, що пік епідемії коронавірусу в багатьох країнах пройдений. Про це свідчить зменшення кількості інфікованих в Іспанії, Німеччині, Австрії, Польщі.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
вірус медицина
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
""В результаті маємо поширені контакти – первинний і вторинний. Попереду свята, а громадяни не дуже дотримуються заходів самоізоляції." // Хто фанатично любить Всевишнього, того він забере до себе в першу чергу!!!
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Maksimenok Elena
Maksimenok Elena
Мухарскую зовут Людмила
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