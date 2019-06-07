"Україна зможе відбити морський десант РФ": названо вразливе місце Кремля

Найближчим часом Україна може отримати кошти, здатні відбити висадку морського десанту з боку Росії.

Про це заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згубец в інтерв'ю "Апострофу", коментуючи перспективи будівництва ракетних катерів.

"Концепція флоту різна. Командування ВМС виступає за класичний підхід, коли у нас є всі види бойових можливостей — корвети, катери, тральщики, морська піхота, авіація і підводні човни ... Але є фінансові можливості та оптимальні стратегії захисту. Якщо ми розуміємо, що сьогодні у нас є декілька ділянок, які небезпечні з точки зору висадки десанту, то найбільш ефективний спосіб — це знищувати десант протикорабельними комплексами. Наявність цих комплексів вздовж усієї берегової лінії Чорного та Азовського морів значно зменшує ризик висадки десанту", — підкреслив він.

"Радіо Свобода"

За словами Згубеца, питання нарощування можливостей залежить від фінансування, хоча найближчим часом знову постане питання відновлення програми "Корвет" за рахунок співпраці з потужним іноземним партнером, який хоче закупити серію таких кораблів, які розроблені нами, і за рахунок цього відбудеться реанімація проекту "Корвет" в Україні.

"Виникає питання забезпечення вертолітної складової, тобто морської авіації. Також будуть питання про допомогу з боку Сполучених Штатів у додаток до тих катерів, які ми отримаємо найближчим часом. Але це дійсно так: наші військово-морські сили і їхній потенціал — сьогодні є найбільш вразливим місцем, з огляду на ті ризики, які провокує Російська Федерація", — підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВМС заявили, що український флот готовий до кардинальних заходів у разі, якщо почнеться пряме бойове зіткнення в Азовському морі.

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