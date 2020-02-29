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29 лютого • оновлено в 19:33
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Україна змінила правила в'їзду на окупований Донбас

3.9т
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У неділю, 1 березня, всі КПВВ в районі ООС переходять на весняний графік роботи.

Про це в Facebook повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, порадивши громадянам взяти до уваги цю інформацію при плануванні своїх поїздок.

"Всі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2020 року переходять на графік весняного періоду.

Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 07.00 до 18.30", – сказано в повідомленні.

Черги на КПВВ на Донбасі

Черги на КПВВ на Донбасі

Як писав OBOZREVATEL, також з 1 березня в Україні вступлять в силу нові правила перетину кордону з Росією.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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