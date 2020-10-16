Україна "зіллє" секретну інформацію "дочці" розвідки Китаю, – волонтер

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України домовилася про співпрацю з українською філією китайської компанії "Хуавей". Та, зі свого боку, знаходиться під санкціями Заходу через роботу на розвідку КНР.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook речник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук. Зокрема, сторони підписали меморандум про державно-приватне партнерство та взаємодію у сфері кібербезпеки, кіберзахисту і телекомунікацій.

"Тепер розшифровую доступно. "Хуавей" – дочірнє підприємство, яке працює безпосередньо на Міністерство державної безпеки КНР. Грубо кажучи – це дочірнє підприємство розвідки КНР. І це доведений спецслужбами і офіційними джерелами США факт. За що, ця "корпорація" й отримала санкції", – пояснив Макарук.

"І ми віддаємо їм у вотчину нашу Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України... Я нагадаю про купу двосторонніх угод між КНР і Росією у сфері оборони та обміну інформацією. Ви там на всю голову?" – обурився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава британської служби контррозвідки МІ-5 Кен Маккалам заявив, що зараз головною проблемою для його країни є діяльність розвідки РФ. Однак у перспективі зі ще більшими викликами доведеться зіткнутися через Китай. Саме він буде формувати ситуацію у світі в найближче десятиліття.