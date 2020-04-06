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7 квітня • оновлено в 01:14
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Україна збільшить кількість тестувань на коронавірус

1.4т
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Україна готова проводити до 30 тисяч тестувань на тиждень на коронавірус COVID-19, а під час другої хвилі цей показник виросте до 80 тисяч.

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Про це в ефірі "Свободи слова" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що у МОЗ є стратегія розвитку тестувань.

До 80 тисяч у тиждень: Ляшко анонсував масштабне тестування на коронавірус

"Україна готова проводити 30 тисяч тестувань на тиждень, у подальшому є стратегія розвитку тестувань, яка дозволить проводити 80 тисяч тестувань на тиждень", – сказав Ляшко.

Головний санлікар додав, що зараз у країні проводиться близько 1 тисячі тестів на день, проте вже змінився алгоритм і перевірятимуть усіх пацієнтів з пневмонією.

Також планується запустити мобільні бригади, які братимуть матеріал для тестування, і мобільні пункти тестування.

"У нас будуть місця для мобільного тестування, куди можна приїхати на автомобілі, здати тести і протягом 30 хвилин отримати результат", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Ляшко заявив, що в Україні не проводять масового тестування на коронавірус, тому що країна перебуває на ранньому етапі епідемії.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Мир Миру
Мир Миру
Має бути ціль тестування - ізолювати хворих, носіїв коронавірусу, людей із груп ризику. Щоб працездатне населення могло ходити на роботу. То чи має уряд план дій?
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
1000 тестов в день для такой страны,это конечно мизер.
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