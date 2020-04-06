До 80 тисяч у тиждень: Ляшко анонсував масштабне тестування на коронавірус

Україна готова проводити до 30 тисяч тестувань на тиждень на коронавірус COVID-19, а під час другої хвилі цей показник виросте до 80 тисяч.
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Про це в ефірі "Свободи слова" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "Інтерфакс-Україна". Він уточнив, що у МОЗ є стратегія розвитку тестувань.
"Україна готова проводити 30 тисяч тестувань на тиждень, у подальшому є стратегія розвитку тестувань, яка дозволить проводити 80 тисяч тестувань на тиждень", – сказав Ляшко.
Головний санлікар додав, що зараз у країні проводиться близько 1 тисячі тестів на день, проте вже змінився алгоритм і перевірятимуть усіх пацієнтів з пневмонією.
Також планується запустити мобільні бригади, які братимуть матеріал для тестування, і мобільні пункти тестування.
"У нас будуть місця для мобільного тестування, куди можна приїхати на автомобілі, здати тести і протягом 30 хвилин отримати результат", – сказав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Ляшко заявив, що в Україні не проводять масового тестування на коронавірус, тому що країна перебуває на ранньому етапі епідемії.
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