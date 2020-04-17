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18 квітня • оновлено в 00:30
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/ Суспільство

Україна заявила про нові факти участі РФ у війні на Донбасі: опубліковані докази

2.3т
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На Луганщині співробітники військової контррозвідки задокументували черговий факт постачання Росією озброєння підконтрольним їй незаконним збройним формуванням на сході України.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Операції об'єднаних сил 17 квітня. Так, під час розмінування територій поблизу позицій ООС, виявлено протипіхотну осколкову вистрибуючу міну кругового ураження – ОЗМ-72 виробництва Росії. Цей боєприпас не перебуває на озброєнні Збройних Сил України.

У штабі наголосили, що використання таких мін заборонено Оттавською конвенцією.

Facebook/Операція об'єднаних сил ​​

Facebook/Операція об'єднаних сил ​​

Речовий доказ буде долучено до кримінального провадження, яке розслідується за фактами ведення РФ агресивної війни проти України, а також порушення законів та звичаїв війни.

У подальшому боєприпас передадуть до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду з метою доведення причетності РФ до збройного конфлікту на території нашої держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за 15 квітня російські окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Загиблих і поранених серед ЗСУ немає.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Аполлон Бeзoбразов
Аполлон Бeзoбразов
"во время разминирования территорий вблизи позиций ООС" что тут еще объяснять... Мины эти выпускают с начала 70-х, на Украине их не было, конечно.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Я таки не поленилась! Эта самая ОЗМ-72 была разработана в СССР на основе советской мины ОЗМ-152 и принята на вооружение в 1973 году. Так их и на украишке наверняка полно на складах! Вонючие лжецы!
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А армия? На российскую армию опять плёнки не хватило? Ось сама біда!
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